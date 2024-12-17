Пожар на лодочной станции в Новосибирске — что произошло

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС в 16:50. На место происшествия незамедлительно выехали восемь сотрудников пожарной службы и две единицы спецтехники. К их прибытию огонь охватил площадь в 15 квадратных метров, а соседние строения находились под угрозой возгорания.