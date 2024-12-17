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Posted 17 декабря, 12:58

Published 17 декабря, 12:58

Modified 17 декабря, 12:58

Updated 17 декабря, 12:58

Работа пожарных

Пожар на лодочной станции в Новосибирске — что произошло

17 декабря 2024, 12:58
Фото: 1MI. Работа пожарных

В Новосибирске произошел пожар на лодочной станции

В воскресенье, 17 декабря, в Кировском районе Новосибирска произошёл пожар в одноэтажном деревянном строении на улице Бугринская. Угрозу распространения огня на соседние дома удалось ликвидировать.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС в 16:50. На место происшествия незамедлительно выехали восемь сотрудников пожарной службы и две единицы спецтехники. К их прибытию огонь охватил площадь в 15 квадратных метров, а соседние строения находились под угрозой возгорания.

«Благодаря слаженной работе пожарных, открытое горение удалось ликвидировать за 25 минут, не допустив дальнейшего распространения огня», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

В результате пожара строение получило значительные повреждения. К счастью, пострадавших в инциденте нет. На данный момент специалисты ведут проверку и выясняют причины возгорания. Среди основных версий рассматриваются нарушения правил эксплуатации отопительного оборудования и электропроводки.

Сотрудники МЧС обратились к жителям Новосибирска с призывом быть особенно внимательными в зимний период, когда возрастает риск пожаров.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Пожар#МЧС#Огонь#Возгорание#Лодочная станция
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