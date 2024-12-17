Пожар на лодочной станции в Новосибирске — что произошло

Posted 17 декабря, 12:58
Published 17 декабря, 12:58
Modified 17 декабря, 12:58
Updated 17 декабря, 12:58
Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС в 16:50. На место происшествия незамедлительно выехали восемь сотрудников пожарной службы и две единицы спецтехники. К их прибытию огонь охватил площадь в 15 квадратных метров, а соседние строения находились под угрозой возгорания.
«Благодаря слаженной работе пожарных, открытое горение удалось ликвидировать за 25 минут, не допустив дальнейшего распространения огня», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
В результате пожара строение получило значительные повреждения. К счастью, пострадавших в инциденте нет. На данный момент специалисты ведут проверку и выясняют причины возгорания. Среди основных версий рассматриваются нарушения правил эксплуатации отопительного оборудования и электропроводки.
Сотрудники МЧС обратились к жителям Новосибирска с призывом быть особенно внимательными в зимний период, когда возрастает риск пожаров.