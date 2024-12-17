Пожарный Дед Мороз поздравил маленьких новосибирцев из детдома

Новогодний марафон от МЧС продолжится в других учреждениях региона, охватывая как детей, так и молодежь, которые по тем или иным причинам не могут провести праздник в кругу своих родных. Спасатели надеются, что их праздничные визиты станут для малышей источником радости, а также помогут создать атмосферу надежности и безопасности в преддверии нового года.