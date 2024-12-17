Пожарный Дед Мороз поздравил маленьких новосибирцев из детдома

Posted 17 декабря, 12:16
Published 17 декабря, 12:16
Modified 17 декабря, 12:18
Updated 17 декабря, 12:18
Первым местом для праздника стал центр «Рассвет», где более 40 воспитанников с нетерпением ждали появления главного новогоднего волшебника — пожарного Деда Мороза. Он прибыл на спасательном снегоходе, что стало для ребят настоящим сюрпризом. В детских глазах заискрились радость и восторг, когда спасатели в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, а также настоящие пожарные, начали поздравления.
Праздничная программа продолжилась в актовом зале, где детей ожидало веселое представление. Ансамбль «Искорка» подготовил для малышей новогоднее шоу с песнями, танцами, играми и загадками. Особенно дети наслаждались фокусами, которые магически дополнили атмосферу чудес и волшебства. В финале мероприятия участники, включая спасателей и пожарных, вместе с детьми собрались в хоровод вокруг ёлки, символизируя единство и дружбу.
По традиции, мероприятие завершилось вручением сладких подарков, которые подарили детям не только радость, но и сказочные впечатления. Однако на этом сюрпризы не закончились — сотрудники Специализированного пожарно-спасательного отряда (СПСЧ) устроили для ребят незабываемый прокат на снегоходах, позволив им почувствовать себя настоящими героями зимних сказок.
«Это мероприятие — наш вклад в создание праздничной атмосферы для тех, кто особенно нуждается в заботе и поддержке. Мы рады подарить детям улыбки и хорошие воспоминания, а также напомнить о важности безопасности и смелости», — отметил один из участников новогоднего марафона.
Новогодний марафон от МЧС продолжится в других учреждениях региона, охватывая как детей, так и молодежь, которые по тем или иным причинам не могут провести праздник в кругу своих родных. Спасатели надеются, что их праздничные визиты станут для малышей источником радости, а также помогут создать атмосферу надежности и безопасности в преддверии нового года.
По традиции, мероприятие завершилось вручением сладких подарков, которые подарили детям не только радость, но и сказочные впечатления. Однако на этом сюрпризы не закончились — сотрудники Специализированного пожарно-спасательного отряда (СПСЧ) устроили для ребят незабываемый прокат на снегоходах, позволив им почувствовать себя настоящими героями зимних сказок.
Новогодний марафон от МЧС продолжится в других учреждениях региона, охватывая как детей, так и молодежь, которые по тем или иным причинам не могут провести праздник в кругу своих родных. Спасатели надеются, что их праздничные визиты станут для малышей источником радости, а также помогут создать атмосферу надежности и безопасности в преддверии нового года.