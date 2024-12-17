atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 17 декабря, 12:16

Published 17 декабря, 12:16

Modified 17 декабря, 12:18

Updated 17 декабря, 12:18

Дед Мороз на снегоходе

Пожарный Дед Мороз поздравил маленьких новосибирцев из детдома

17 декабря 2024, 12:16
Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области. Дед Мороз на снегоходе
Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
Спасатели ГУ МЧС России по Новосибирской области запустили марафонр, в рамках которого поздравляют детей с наступающим Новым годом. Праздничные мероприятия предназначены для детей, оставшихся без попечения родителей, и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Первым местом для праздника стал центр «Рассвет», где более 40 воспитанников с нетерпением ждали появления главного новогоднего волшебника — пожарного Деда Мороза. Он прибыл на спасательном снегоходе, что стало для ребят настоящим сюрпризом. В детских глазах заискрились радость и восторг, когда спасатели в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, а также настоящие пожарные, начали поздравления.

Праздничная программа продолжилась в актовом зале, где детей ожидало веселое представление. Ансамбль «Искорка» подготовил для малышей новогоднее шоу с песнями, танцами, играми и загадками. Особенно дети наслаждались фокусами, которые магически дополнили атмосферу чудес и волшебства. В финале мероприятия участники, включая спасателей и пожарных, вместе с детьми собрались в хоровод вокруг ёлки, символизируя единство и дружбу.

По традиции, мероприятие завершилось вручением сладких подарков, которые подарили детям не только радость, но и сказочные впечатления. Однако на этом сюрпризы не закончились — сотрудники Специализированного пожарно-спасательного отряда (СПСЧ) устроили для ребят незабываемый прокат на снегоходах, позволив им почувствовать себя настоящими героями зимних сказок.

«Это мероприятие — наш вклад в создание праздничной атмосферы для тех, кто особенно нуждается в заботе и поддержке. Мы рады подарить детям улыбки и хорошие воспоминания, а также напомнить о важности безопасности и смелости», — отметил один из участников новогоднего марафона.

Новогодний марафон от МЧС продолжится в других учреждениях региона, охватывая как детей, так и молодежь, которые по тем или иным причинам не могут провести праздник в кругу своих родных. Спасатели надеются, что их праздничные визиты станут для малышей источником радости, а также помогут создать атмосферу надежности и безопасности в преддверии нового года.

По традиции, мероприятие завершилось вручением сладких подарков, которые подарили детям не только радость, но и сказочные впечатления. Однако на этом сюрпризы не закончились — сотрудники Специализированного пожарно-спасательного отряда (СПСЧ) устроили для ребят незабываемый прокат на снегоходах, позволив им почувствовать себя настоящими героями зимних сказок.

Новогодний марафон от МЧС продолжится в других учреждениях региона, охватывая как детей, так и молодежь, которые по тем или иным причинам не могут провести праздник в кругу своих родных. Спасатели надеются, что их праздничные визиты станут для малышей источником радости, а также помогут создать атмосферу надежности и безопасности в преддверии нового года.

Самые популярные направления из Новосибирска на Новый год: куда поехать в 2024-2025
Узнать подробнее
Читайте также:
Жители Новосибирска экстренно пытаются привести себя в порядок перед Новым годомВсе о 13-й зарплате и можно ли ее получить перед Новым годом-2025Из Новосибирска в Калининград на Новый год: что посмотреть и сколько будет стоить
#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Дети#Пожар#Праздник#Спасатели#МЧС#Дед Мороз#Новый год в Новосибирске 2025
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика