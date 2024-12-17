atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 17 декабря, 11:46

Published 17 декабря, 11:46

Modified 17 декабря, 11:48

Updated 17 декабря, 11:48

Пробка ночью

Самая длинная ночь в году: что ждать 21 декабря 2024 года

17 декабря 2024, 11:46
Фото: 1MI. Пробка ночью

В Новосибирске 21 декабря наступит самая длинная ночь в году

21 декабря 2024 года Новосибирск погрузится в самую длинную ночь года. Этот день принято называть зимним солнцестоянием.

Зимнее солнцестояние в этом году выпадает на 21 декабря. Этот день говорит о начале астрономической зимы. Именно в этот период Солнце располагается на самой удалённой точке от экватора, а световой день будет самым коротким в Северном полушарии. В Новосибирске солнце появится на горизонте лишь в 9:00 и скроется уже в 16:00, предоставив городу всего 7 часов дневного света.

Солнце в день зимнего солнцестояния будет максимально низким на горизонте, а его путь по небу практически остановится. Это время идеально подходит для наблюдений за небесными объектами, такими как планеты, звезды и другие астрономические явления. Однако зимние морозы и частая облачность могут затруднить наблюдения в Новосибирске. Тем не менее, любители астрономии по-прежнему смогут насладиться видом вечернего неба, если удастся найти подходящее время и место для наблюдений.

Самый короткий день в 2024 году — когда наступит день зимнего солнцестояния
Узнать подробнее
Читайте также:
Завораживающие снимки: гигантский метеорит упал в СибириРедчайшую комету Цзыцзиньшань-ATLAS запечатлел новосибирский астрофотографАстрофотограф из Новосибирска снял туманность «Пузырь»
#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Солнце#Астрономия#Звезды#Астрономические явления#Зимнее солнцестояние
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика