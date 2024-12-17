Самая длинная ночь в году: что ждать 21 декабря 2024 года

Posted 17 декабря, 11:46
Published 17 декабря, 11:46
Modified 17 декабря, 11:48
Updated 17 декабря, 11:48
Зимнее солнцестояние в этом году выпадает на 21 декабря. Этот день говорит о начале астрономической зимы. Именно в этот период Солнце располагается на самой удалённой точке от экватора, а световой день будет самым коротким в Северном полушарии. В Новосибирске солнце появится на горизонте лишь в 9:00 и скроется уже в 16:00, предоставив городу всего 7 часов дневного света.
Солнце в день зимнего солнцестояния будет максимально низким на горизонте, а его путь по небу практически остановится. Это время идеально подходит для наблюдений за небесными объектами, такими как планеты, звезды и другие астрономические явления. Однако зимние морозы и частая облачность могут затруднить наблюдения в Новосибирске. Тем не менее, любители астрономии по-прежнему смогут насладиться видом вечернего неба, если удастся найти подходящее время и место для наблюдений.