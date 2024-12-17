Самая длинная ночь в году: что ждать 21 декабря 2024 года

Зимнее солнцестояние в этом году выпадает на 21 декабря. Этот день говорит о начале астрономической зимы. Именно в этот период Солнце располагается на самой удалённой точке от экватора, а световой день будет самым коротким в Северном полушарии. В Новосибирске солнце появится на горизонте лишь в 9:00 и скроется уже в 16:00, предоставив городу всего 7 часов дневного света.