Самые популярные направления из Новосибирска на Новый год: куда поехать в 2024-2025

Ранее редакция Atas.Info выпустили цикл материалов о праздновании Нового года в других городах. Мы проанализировали, во сколько обойдется поездка в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Калининград в канун новогодних праздников. Также рассказали о том, что можно посмотреть в праздничные дни в этих городах и где отметить сам Новый год.