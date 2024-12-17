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Posted 17 декабря, 10:19

Published 17 декабря, 10:19

Modified 17 декабря, 10:21

Updated 17 декабря, 10:21

Новогодняя иллюминация в Новосибирске

Самые популярные направления из Новосибирска на Новый год: куда поехать в 2024-2025

17 декабря 2024, 10:19
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Новогодняя иллюминация в Новосибирске

В Новосибирске стало популярным уезжать в малые города на Новый год

Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
Праздничные каникулы — это время для отдыха и новых впечатлений. В последние годы всё больше жителей Новосибирска и Новосибирской области обращают внимание на малые города России, выбирая их для путешествий на Новый год и Рождество.

Малые города: тренд на уединение и комфорт

Аналитика Центра исследований малых городов и Яндекс.Путешествий показала, что спрос на такие поездки вырос на 30% по сравнению с прошлым годом. В 2024–2025 годах новосибирцы чаще всего выбирают для новогодних поездок следующие направления:

  • Минеральные Воды (Ставропольский край)
  • Белокуриха (Алтайский край)
  • Таштагол (Кемеровская область)
  • Ялуторовск (Тюменская область)
  • Туапсе (Краснодарский край)

Эти города привлекают своей природной красотой, спокойной атмосферой и доступностью. Белокуриха с её термальными источниками и горными курортами идеальна для семейного отдыха, а Минеральные Воды — отправная точка для знакомства с Кавказскими Минеральными Водами. Таштагол и его окрестности популярны у любителей зимних видов спорта.

Зимний отдыхЗимний отдых
Зимний отдых. Фото: 1MI

Как планируют поездки новосибирцы

Жители региона начинают готовиться к праздникам заранее: в среднем за 57 дней до поездки. На путешествие выделяется 3–4 дня, причём чаще всего отправляются пары и семьи с детьми. Средняя стоимость проживания за ночь составляет около 7 900 рублей, что включает как отели, так и аренду жилья посуточно.

Интересно, что предпочтения туристов меняются: растёт спрос на апартаменты и загородные дома, что говорит о стремлении к приватности и комфорту.

Как бронирую поездкиКак бронирую поездки
Как бронирую поездки. Фото: Яндекс.Путешествия

Привлекательность малых городов Новосибирской области для туристов

Новосибирская область также привлекает гостей из других регионов. Популярными направлениями внутри области становятся Обь, Искитим и Бердск. Сюда приезжают туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Якутска и Перми.

Сами новосибирцы выбирают поездки в малые города, чтобы насладиться природой, поучаствовать в местных праздничных мероприятиях и отвлечься от городской суеты.

Общероссийская тенденция

Анализ Центра исследований малых городов показал, что по всей России спрос на поездки в малые города на новогодние праздники вырос на 70%. Среди лидеров — Шуя (Ивановская область), Лодейное Поле (Ленинградская область) и Алупка (Крым). Рост интереса связан с популярностью внутреннего туризма и доступностью направлений.

Малые города становятся всё более привлекательными не только для уединённых поездок, но и для семейного отдыха. Новосибирцы, как и другие россияне, ценят их уют, самобытность и возможность расслабиться в спокойной обстановке.

Популярные города для поездокПопулярные города для поездок
Популярные города для поездок. Фото: Яндекс.Путешествия

Ранее редакция Atas.Info выпустили цикл материалов о праздновании Нового года в других городах. Мы проанализировали, во сколько обойдется поездка в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Калининград в канун новогодних праздников. Также рассказали о том, что можно посмотреть в праздничные дни в этих городах и где отметить сам Новый год.

Жители Новосибирска экстренно пытаются привести себя в порядок перед Новым годом
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