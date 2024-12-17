Самые популярные направления из Новосибирска на Новый год: куда поехать в 2024-2025

Posted 17 декабря, 10:19
Published 17 декабря, 10:19
Modified 17 декабря, 10:21
Updated 17 декабря, 10:21
Аналитика Центра исследований малых городов и Яндекс.Путешествий показала, что спрос на такие поездки вырос на 30% по сравнению с прошлым годом. В 2024–2025 годах новосибирцы чаще всего выбирают для новогодних поездок следующие направления:
Эти города привлекают своей природной красотой, спокойной атмосферой и доступностью. Белокуриха с её термальными источниками и горными курортами идеальна для семейного отдыха, а Минеральные Воды — отправная точка для знакомства с Кавказскими Минеральными Водами. Таштагол и его окрестности популярны у любителей зимних видов спорта.
Жители региона начинают готовиться к праздникам заранее: в среднем за 57 дней до поездки. На путешествие выделяется 3–4 дня, причём чаще всего отправляются пары и семьи с детьми. Средняя стоимость проживания за ночь составляет около 7 900 рублей, что включает как отели, так и аренду жилья посуточно.
Интересно, что предпочтения туристов меняются: растёт спрос на апартаменты и загородные дома, что говорит о стремлении к приватности и комфорту.
Новосибирская область также привлекает гостей из других регионов. Популярными направлениями внутри области становятся Обь, Искитим и Бердск. Сюда приезжают туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Якутска и Перми.
Сами новосибирцы выбирают поездки в малые города, чтобы насладиться природой, поучаствовать в местных праздничных мероприятиях и отвлечься от городской суеты.
Анализ Центра исследований малых городов показал, что по всей России спрос на поездки в малые города на новогодние праздники вырос на 70%. Среди лидеров — Шуя (Ивановская область), Лодейное Поле (Ленинградская область) и Алупка (Крым). Рост интереса связан с популярностью внутреннего туризма и доступностью направлений.
Малые города становятся всё более привлекательными не только для уединённых поездок, но и для семейного отдыха. Новосибирцы, как и другие россияне, ценят их уют, самобытность и возможность расслабиться в спокойной обстановке.
Ранее редакция Atas.Info выпустили цикл материалов о праздновании Нового года в других городах. Мы проанализировали, во сколько обойдется поездка в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Калининград в канун новогодних праздников. Также рассказали о том, что можно посмотреть в праздничные дни в этих городах и где отметить сам Новый год.