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Posted 17 декабря, 05:57

Published 17 декабря, 05:57

Modified 17 декабря, 05:59

Updated 17 декабря, 05:59

Погибли двое

Стало известно, кто погиб в ДТП вместе с пассажиркой в Новосибирске

17 декабря 2024, 05:57
Фото: ГАИ. Погибли двое
В Новосибирске произошла авария, где погибли двое людей: стало известно, кто управлял машиной.

Все произошло под вечер 16 декабря в Кировском районе. На улице Петухова авто врезалось в столб. Транспортное средство разорвало на части. Погибли водитель и 20-летняя пассажирка.

Как оказалось, машиной управлял 29-летний мужчина. Он недавно вернулся в отпуск со службы и в начале декабря купил данный автомобиль Honda Accord. Что послужило причиной ДТП, установят компетентные органы.

В этот же день загорелся автомобиль на этой же улице. Там столкнулись легковушка и грузовик. Пожар приезжали тушить огнеборцы. Есть пострадавший.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Погибший#18+
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