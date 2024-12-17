Стало известно, кто погиб в ДТП вместе с пассажиркой в Новосибирске

Posted 17 декабря, 05:57
Published 17 декабря, 05:57
Modified 17 декабря, 05:59
Updated 17 декабря, 05:59
Все произошло под вечер 16 декабря в Кировском районе. На улице Петухова авто врезалось в столб. Транспортное средство разорвало на части. Погибли водитель и 20-летняя пассажирка.
Как оказалось, машиной управлял 29-летний мужчина. Он недавно вернулся в отпуск со службы и в начале декабря купил данный автомобиль Honda Accord. Что послужило причиной ДТП, установят компетентные органы.
В этот же день загорелся автомобиль на этой же улице. Там столкнулись легковушка и грузовик. Пожар приезжали тушить огнеборцы. Есть пострадавший.