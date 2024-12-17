Студент из Кыргызстана пошел под суд в Новосибирске — что он натворил

Во время досмотра у молодого человека нашли 50 таблеток TURAZON и 9 ампул SUSTAZON-250. Эти препараты относятся к числу сильнодействующих веществ, запрещённых к ввозу на территорию России без специальных разрешений. Табылдиев объяснил, что приобрёл их для занятий спортом и увеличения мышечной массы. Он знал, что в России такие вещества требуют рецепта, но всё же решился на их перевозку.