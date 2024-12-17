Студент из Кыргызстана пошел под суд в Новосибирске — что он натворил

Posted 17 декабря, 10:56
Published 17 декабря, 10:56
Modified 17 декабря, 10:58
Updated 17 декабря, 10:58
20 августа 2024 года на пограничном посту «Павловка», расположенном на границе России и Казахстана, произошёл инцидент со студентом из Кыргызстана. Табылдиев, студент одного из новосибирских вузов, возвращался в Россию после каникул в Бишкеке. С собой он вёз спортивные препараты, приобретённые в свободной продаже. Однако их содержимое вызвало серьёзные последствия пограничников.
Во время досмотра у молодого человека нашли 50 таблеток TURAZON и 9 ампул SUSTAZON-250. Эти препараты относятся к числу сильнодействующих веществ, запрещённых к ввозу на территорию России без специальных разрешений. Табылдиев объяснил, что приобрёл их для занятий спортом и увеличения мышечной массы. Он знал, что в России такие вещества требуют рецепта, но всё же решился на их перевозку.
Суд квалифицировал действия студента по статье 226.1 УК РФ как контрабанду сильнодействующих веществ. Защита утверждала, что Табылдиев не осознавал, насколько серьёзными будут последствия, и не имел умысла на совершение преступления. Однако суд счёл доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора.
Молодой человек получил три года и три месяца лишения свободы условно. Испытательный срок составит один год и шесть месяцев. На момент публикации приговор ещё не вступил в законную силу.