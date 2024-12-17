Где домогаются и нападают: карта опасных мест для женщин в Новосибирске

Posted 17 декабря, 14:50
Published 17 декабря, 14:50
Modified 17 декабря, 14:53
Updated 17 декабря, 14:53
Эта инициатива стала важным шагом в создании безопасного пространства для представительниц прекрасного пола, в условиях растущих опасений по поводу безопасности в общественных местах. На карте можно найти информацию о локациях, где часто происходят инциденты с эксгибиционистами, преследованиями, нападениями и прочими опасностями. Проект создала инициативная группа «Попутчица». Карта доступна по всей России.
На интерактивной карте опасных мест для женщин в Новосибирске, разработанной сервисом «Попутчица», на данный момент отмечено шесть локаций, которые представляют угрозу безопасности.
По словам одной из пользователей, вокруг завода на Зыряновской улице примерно в 20:00 она видела пожилого мужчину, который вел себя непристойно. Она отметила, что это произошло единожды, но предупредила, что ходить там лучше не в одиночестве.
Пользовательница сообщила, что в этом месте раньше находилась пивная, которая переехала, но люди в состоянии алкогольного опьянения по-прежнему часто там бывают. Она рассказала, что недавно столкнулась с навязчивым пьяным мужчиной, который не реагировал на отказы и настойчиво просил пойти с ним, несмотря на её объяснения.
Сообщается, что в этом районе часто бывают агрессивные дети, предположительно цыганской национальности. Пользовательница упомянула, что взрослые девушки сталкиваются с оскорблениями, а дети могут бросать камни или провоцировать драки. Она рекомендовала проявлять осторожность и в случае необходимости защищаться, например, с помощью перцового баллончика.
В ресторанных двориках на улице Коммунистической женщины неоднократно замечали мужчин, которые сидят в машинах ночью или под утро и настойчиво пытаются познакомиться с выпившими девушками. Также предупреждается о необходимости следить за своими напитками из-за возможных случаев использования димедрола или других веществ.
Пользовательница отметила, что возле торгового центра часто находятся мужчины или бездомные в сильной степени алкогольного опьянения, которые могут приставать к прохожим. Она советует быть внимательными в этом месте.
Женщина рассказала, что по пути от железнодорожной остановки до автобусной, в районе сквера «Надежды», она столкнулась с опасной ситуацией. По её словам, место плохо освещено, а кусты создают дополнительные угрозы. Она описала случай, когда за ней бежал мужчина невысокого роста, и ей пришлось укрыться в магазине. После этого она избегает посещать этот район.
Эти локации отмечены как потенциально опасные для женщин, и при посещении указанных мест рекомендуется соблюдать осторожность. Пока что их шесть, но каждая жительница Новосибирска может оставить свое предупреждение.