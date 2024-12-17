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Posted 17 декабря, 14:50

Published 17 декабря, 14:50

Modified 17 декабря, 14:53

Updated 17 декабря, 14:53

Нож в руке

Где домогаются и нападают: карта опасных мест для женщин в Новосибирске

17 декабря 2024, 14:50
Фото: 1MI. Нож в руке

В Новосибирске запустили карту опасных мест для женщин

В Новосибирске запущена интерактивная карта «Попутчица», на которой теперь можно отметить места, которые представляют угрозу для женщин. На ней уже насчитывается шесть потенциально опасных локаций.

Эта инициатива стала важным шагом в создании безопасного пространства для представительниц прекрасного пола, в условиях растущих опасений по поводу безопасности в общественных местах. На карте можно найти информацию о локациях, где часто происходят инциденты с эксгибиционистами, преследованиями, нападениями и прочими опасностями. Проект создала инициативная группа «Попутчица». Карта доступна по всей России.

География опасности

На интерактивной карте опасных мест для женщин в Новосибирске, разработанной сервисом «Попутчица», на данный момент отмечено шесть локаций, которые представляют угрозу безопасности.

Карта опасных местКарта опасных мест
Карта опасных мест. Фото: скриншот карты

Зыряновская улица на пересечении с улицей Добролюбова

По словам одной из пользователей, вокруг завода на Зыряновской улице примерно в 20:00 она видела пожилого мужчину, который вел себя непристойно. Она отметила, что это произошло единожды, но предупредила, что ходить там лучше не в одиночестве.

Пересечение улиц Грибоедова и 3-го Интернационала

Пользовательница сообщила, что в этом месте раньше находилась пивная, которая переехала, но люди в состоянии алкогольного опьянения по-прежнему часто там бывают. Она рассказала, что недавно столкнулась с навязчивым пьяным мужчиной, который не реагировал на отказы и настойчиво просил пойти с ним, несмотря на её объяснения.

Пересечение улиц Белинского и Лескова

Сообщается, что в этом районе часто бывают агрессивные дети, предположительно цыганской национальности. Пользовательница упомянула, что взрослые девушки сталкиваются с оскорблениями, а дети могут бросать камни или провоцировать драки. Она рекомендовала проявлять осторожность и в случае необходимости защищаться, например, с помощью перцового баллончика.

Барные дворики на улице Коммунистической

В ресторанных двориках на улице Коммунистической женщины неоднократно замечали мужчин, которые сидят в машинах ночью или под утро и настойчиво пытаются познакомиться с выпившими девушками. Также предупреждается о необходимости следить за своими напитками из-за возможных случаев использования димедрола или других веществ.

Гусинобродское шоссе, ТЦ «Дружба»

Пользовательница отметила, что возле торгового центра часто находятся мужчины или бездомные в сильной степени алкогольного опьянения, которые могут приставать к прохожим. Она советует быть внимательными в этом месте.

Сквер «Надежды» на улице Первомайской

Женщина рассказала, что по пути от железнодорожной остановки до автобусной, в районе сквера «Надежды», она столкнулась с опасной ситуацией. По её словам, место плохо освещено, а кусты создают дополнительные угрозы. Она описала случай, когда за ней бежал мужчина невысокого роста, и ей пришлось укрыться в магазине. После этого она избегает посещать этот район.

Эти локации отмечены как потенциально опасные для женщин, и при посещении указанных мест рекомендуется соблюдать осторожность. Пока что их шесть, но каждая жительница Новосибирска может оставить свое предупреждение.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Карта#Опасность#Насилие#Опасные места
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