Где домогаются и нападают: карта опасных мест для женщин в Новосибирске

Пользовательница сообщила, что в этом месте раньше находилась пивная, которая переехала, но люди в состоянии алкогольного опьянения по-прежнему часто там бывают. Она рассказала, что недавно столкнулась с навязчивым пьяным мужчиной, который не реагировал на отказы и настойчиво просил пойти с ним, несмотря на её объяснения.