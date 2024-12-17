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Posted 17 декабря, 02:29

Published 17 декабря, 02:29

Modified 17 декабря, 02:31

Updated 17 декабря, 02:31

ДТП в Новосибирске

В Новосибирске автобус переехал упавшего ребенка

17 декабря 2024, 02:29
Фото: ГАИ. ДТП в Новосибирске
В Новосибирске автобус сбил ребенка, подробности дали в ГАИ.

Все произошло рано утром 17 декабря в Ленинском районе. На остановке общественного транспорта на улице Спортивная 9-летний мальчик садился в автобус, но тот начал отъезжать.

Ребенок поскользнулся и упал прямо под колеса. Школьник получил травмы. Его срочно доставили в больницу. На месте разбирался экипаж ГАИ.

Обстоятельства уточняются, но известно, что за рулем сидел 58-летний водитель, который не убедился в безопасности движения.

Фото: ГАИ

Недавно другой водитель перепутал педали и наехал прямо на пешеходов. Люди шли по тротуару. В результате, пострадали пожилые мужчина и женщина. Другой автомобиль задавил пенсионерку: внутри не было водителя.

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