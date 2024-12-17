В Новосибирске автобус переехал упавшего ребенка

Posted 17 декабря, 02:29
Published 17 декабря, 02:29
Modified 17 декабря, 02:31
Updated 17 декабря, 02:31
Все произошло рано утром 17 декабря в Ленинском районе. На остановке общественного транспорта на улице Спортивная 9-летний мальчик садился в автобус, но тот начал отъезжать.
Ребенок поскользнулся и упал прямо под колеса. Школьник получил травмы. Его срочно доставили в больницу. На месте разбирался экипаж ГАИ.
Обстоятельства уточняются, но известно, что за рулем сидел 58-летний водитель, который не убедился в безопасности движения.
Недавно другой водитель перепутал педали и наехал прямо на пешеходов. Люди шли по тротуару. В результате, пострадали пожилые мужчина и женщина. Другой автомобиль задавил пенсионерку: внутри не было водителя.