В Новосибирске Бастрыкин проверит дело обманутых дольщиков

Posted 17 декабря, 01:32
Published 17 декабря, 01:32
Modified 17 декабря, 01:34
Updated 17 декабря, 01:34
Речь идет о недостроенном доме на улице Тополевой, что в Октябрьском районе. Горожане вкладывали деньги в строительство недвижимости, но жилье так и не получили.
Объект до сих пор не сдан, а на его достройку необходимо сотни млн рублей. Следователи уже проверяют данный инцидент. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о результатах расследования.
Ранее скандальный застройщик «Новомарусино» был признан виновным. Его обвиняли в нарушении законных прав около 700 дольщиков, однако от наказания он был освобожден в зале суда.