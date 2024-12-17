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Posted 17 декабря, 01:32

Published 17 декабря, 01:32

Modified 17 декабря, 01:34

Updated 17 декабря, 01:34

Дело проверят

В Новосибирске Бастрыкин проверит дело обманутых дольщиков

17 декабря 2024, 01:32
Фото: Эмилия Губарева. atas.info. Дело проверят
В Новосибирске глава СКР заинтересовался делом дольщиков, которых обманут застройщик, подробности дали в ведомстве.

Речь идет о недостроенном доме на улице Тополевой, что в Октябрьском районе. Горожане вкладывали деньги в строительство недвижимости, но жилье так и не получили.

Объект до сих пор не сдан, а на его достройку необходимо сотни млн рублей. Следователи уже проверяют данный инцидент. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о результатах расследования.

Ранее скандальный застройщик «Новомарусино» был признан виновным. Его обвиняли в нарушении законных прав около 700 дольщиков, однако от наказания он был освобожден в зале суда.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Проверка#СК#Дольщики#Александр Бастрыкин
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