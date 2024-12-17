В Новосибирске начинается переход на новую систему оплаты проезда: что нужно знать

Posted 17 декабря, 10:34
Published 17 декабря, 10:34
Modified 17 декабря, 10:36
Updated 17 декабря, 10:36
Старые карты перестанут функционировать с наступлением нового года. Средства, оставшиеся на счетах карт, будут заморожены, но их можно будет вернуть. Для этого нужно обратиться в отделение «Пассажиратранснаба» на Красном проспекте, 161, заполнить заявление и указать банковские реквизиты. Возврат средств обещают произвести в течение трёх рабочих дней. Этот процесс будет доступен в течение нескольких месяцев, что позволит избежать ажиотажа.
На смену старым картам приходит новая система — «СберТройка». Она предполагает использование как физических транспортных карт, так и интеграции с банковской картой МИР. Среди преимуществ новой системы:
Кроме того, «СберТройка» станет доступной для интеграции с Картой жителя Новосибирской области, которая уже используется более чем 13 тысячами человек.
Карта жителя Новосибирской области — это универсальный идентификатор, который позволяет:
Для интеграции банковской карты с Карты жителя необходимо:
Процесс занимает всего несколько минут.
Школьникам и студентам рекомендуется полностью израсходовать средства на своих текущих картах до конца года и с января подключиться к Карте жителя. Это позволит сохранить скидку на проезд и пользоваться всеми льготами.
Оформление карт «СберТройка» началось с 20 декабря 2024 года. Они доступны как в физическом виде, так и через привязку к банковской карте.
Жителей города призывают не откладывать замену карт на последний момент и ознакомиться с новыми условиями, чтобы без проблем пользоваться городским транспортом в 2025 году.