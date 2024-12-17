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Posted 17 декабря, 10:34

Published 17 декабря, 10:34

Modified 17 декабря, 10:36

Updated 17 декабря, 10:36

Карта Тройка

В Новосибирске начинается переход на новую систему оплаты проезда: что нужно знать

17 декабря 2024, 10:34
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Карта Тройка

В Новосибирске деньги на транспортных картах сгорят до 1 января

С 1 января 2025 года в Новосибирске вступает в силу новая система оплаты проезда, которая заменит действующие транспортные карты, включая ЕТК, студенческие и школьные карты. Этот переход станет частью масштабного обновления городской инфраструктуры и системы управления общественным транспортом.

Что произойдет с текущими транспортными картами?

Старые карты перестанут функционировать с наступлением нового года. Средства, оставшиеся на счетах карт, будут заморожены, но их можно будет вернуть. Для этого нужно обратиться в отделение «Пассажиратранснаба» на Красном проспекте, 161, заполнить заявление и указать банковские реквизиты. Возврат средств обещают произвести в течение трёх рабочих дней. Этот процесс будет доступен в течение нескольких месяцев, что позволит избежать ажиотажа.

Новая система «СберТройка»

На смену старым картам приходит новая система — «СберТройка». Она предполагает использование как физических транспортных карт, так и интеграции с банковской картой МИР. Среди преимуществ новой системы:

  • Скидка на проезд в 1 рубль.
  • Возможность сетевых поездок (пересадки на разные виды транспорта).
  • Упрощённое пополнение счета через банковскую карту.

Кроме того, «СберТройка» станет доступной для интеграции с Картой жителя Новосибирской области, которая уже используется более чем 13 тысячами человек.

Карта ТройкаКарта Тройка
Карта Тройка. Фото: Алина Гурицкая. atas.info

Преимущества Карты жителя

Карта жителя Новосибирской области — это универсальный идентификатор, который позволяет:

  • Подтверждать социальные льготы.
  • Оплачивать проезд без перевыпуска транспортной карты.
  • Пользоваться скидками в театрах, музеях и других культурных учреждениях.
  • Получать молочные продукты и лекарства по льготным программам.

Для интеграции банковской карты с Карты жителя необходимо:

  1. Авторизоваться на портале Госуслуг.
  2. Указать данные банковской карты МИР.
  3. Загрузить фото и активировать карту на сайте.

Процесс занимает всего несколько минут.

С помощью карты можно отказаться от наличныхС помощью карты можно отказаться от наличных
С помощью карты можно отказаться от наличных. Фото: Дмитрий Тростников. atas.info

Рекомендации для школьников и студентов

Школьникам и студентам рекомендуется полностью израсходовать средства на своих текущих картах до конца года и с января подключиться к Карте жителя. Это позволит сохранить скидку на проезд и пользоваться всеми льготами.

Когда и где можно получить новую карту?

Оформление карт «СберТройка» началось с 20 декабря 2024 года. Они доступны как в физическом виде, так и через привязку к банковской карте.

Жителей города призывают не откладывать замену карт на последний момент и ознакомиться с новыми условиями, чтобы без проблем пользоваться городским транспортом в 2025 году.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Госуслуги#Льготы#Автобус#Карта жителя#Оплата проезда#СберТройка#Транспортная карта
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