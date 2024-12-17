В Новосибирске начинается переход на новую систему оплаты проезда: что нужно знать

Старые карты перестанут функционировать с наступлением нового года. Средства, оставшиеся на счетах карт, будут заморожены, но их можно будет вернуть. Для этого нужно обратиться в отделение «Пассажиратранснаба» на Красном проспекте, 161, заполнить заявление и указать банковские реквизиты. Возврат средств обещают произвести в течение трёх рабочих дней. Этот процесс будет доступен в течение нескольких месяцев, что позволит избежать ажиотажа.