В Новосибирске не нашли виновных в избиении подростка в ТЦ

Posted 17 декабря, 02:45
Published 17 декабря, 02:45
Modified 17 декабря, 02:47
Updated 17 декабря, 02:47
Все случилось весной 2023 года в ТЦ «Сан Сити». 14-летний школьник сидел со своими друзьями на фудкорте. В один момент к ним подошла толпа подростков и начала приставать из-за яркой внешности к его подруге.
Парень встал на защиту, за что его отвели в туалет, где и избили. Ему не давали выйти из ТЦ, пока тот не позвонил дедушке. Уже дома ему стало плохо. Мальчику вызвали скорую и он неделю лежал в больнице.
Не так давно мать пострадавшего узнала, что виновных в этом инциденте не нашли, пишет КП-Новосибирск. Дело закрыли, что возмутило родительницу. Недавно другие подростки вылавливали неформалов в другом ТЦ и избивали их во дворе.