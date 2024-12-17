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Posted 17 декабря, 02:45

Published 17 декабря, 02:45

Modified 17 декабря, 02:47

Updated 17 декабря, 02:47

Школьника били в ТЦ

В Новосибирске не нашли виновных в избиении подростка в ТЦ

17 декабря 2024, 02:45
Фото: atas.info. Школьника били в ТЦ
В Новосибирске юноши избили школьника в ТЦ: в полиции не посчитали это преступлением, о чем сообщила мать пострадавшего.

Все случилось весной 2023 года в ТЦ «Сан Сити». 14-летний школьник сидел со своими друзьями на фудкорте. В один момент к ним подошла толпа подростков и начала приставать из-за яркой внешности к его подруге.

Парень встал на защиту, за что его отвели в туалет, где и избили. Ему не давали выйти из ТЦ, пока тот не позвонил дедушке. Уже дома ему стало плохо. Мальчику вызвали скорую и он неделю лежал в больнице.

Не так давно мать пострадавшего узнала, что виновных в этом инциденте не нашли, пишет КП-Новосибирск. Дело закрыли, что возмутило родительницу. Недавно другие подростки вылавливали неформалов в другом ТЦ и избивали их во дворе.

Мизулина разберется в драке неформалов и подростков возле новосибирского ТЦ
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Школьники#Уголовное дело#Подростки#ТЦ
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