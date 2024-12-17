В Новосибирске возбудили уголовное дело из-за скандальной снегоплавилки

Снегоплавильная станция, запущенная в 2013 году компанией ООО «Перлит-строй», долгое время была предметом жалоб. Жители близлежащих домов неоднократно сообщали о нарушении тишины — оборудование работало круглосуточно, создавая сильный шум. В 2018 году Октябрьский райсуд приостановил деятельность объекта. Однако в 2023 году, несмотря на протесты, станция возобновила работу после передачи земельного участка компании «Строй-Сервис».