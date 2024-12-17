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Posted 17 декабря, 11:31

Published 17 декабря, 11:31

Modified 17 декабря, 11:33

Updated 17 декабря, 11:33

Уборка снега

В Новосибирске возбудили уголовное дело из-за скандальной снегоплавилки

17 декабря 2024, 11:31
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Уборка снега
Следственный комитет России повторно возбудил уголовное дело из-за работы шумной снегоплавильной станции на улице Федосеева в Новосибирске. Глава СКР Александр Бастрыкин лично взял расследование под контроль после многочисленных обращений местных жителей.

Снегоплавильная станция, запущенная в 2013 году компанией ООО «Перлит-строй», долгое время была предметом жалоб. Жители близлежащих домов неоднократно сообщали о нарушении тишины — оборудование работало круглосуточно, создавая сильный шум. В 2018 году Октябрьский райсуд приостановил деятельность объекта. Однако в 2023 году, несмотря на протесты, станция возобновила работу после передачи земельного участка компании «Строй-Сервис».

Одной из ключевых причин недовольства стал факт продажи станции по заниженной стоимости. По данным Контрольно-счетной палаты Новосибирска, городские власти передали свою долю в праве общей долевой собственности без проведения торгов, что противоречит стандартам приватизации. Сделка принесла бюджету города убытки на сумму около 22 миллионов рублей.

В сентябре 2024 года суд признал передачу объекта незаконной. Тем не менее станция продолжает функционировать, а жители продолжают страдать от превышения допустимых уровней шума.

Ранее возбужденное дело было отменено прокуратурой, несмотря на усилия следственных органов оспорить это решение. Повторное расследование началось после обращения граждан в онлайн-приемную председателя СКР. Теперь, под контролем центрального аппарата, следователи намерены досконально разобраться в обстоятельствах сделки и эксплуатации объекта. Александр Бастрыкин запросил доклад о текущем состоянии дела и мерах, предпринятых для защиты прав жителей.

 

 

Вопрос о дальнейшей судьбе станции остается открытым. Но одно ясно: контроль Александра Бастрыкина может стать решающим фактором в защите интересов горожан.

В Новосибирске продолжают обсуждать необходимость строительства новых снегоплавильных станций, соответствующих современным стандартам. Властям предстоит найти баланс между эффективной уборкой снега и соблюдением интересов граждан. Возможно, этот конфликт станет стимулом для улучшения городской инфраструктуры и управления имуществом.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Мошенничество#Уголовное дело#Взятки#Снегоплавильная станция
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