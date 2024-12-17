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Posted 17 декабря, 12:44

Published 17 декабря, 12:44

Modified 17 декабря, 12:46

Updated 17 декабря, 12:46

Кукла ребенка на полу

В Новосибирской области умерли более 300 младенцев

17 декабря 2024, 12:44
Фото: 1MI. Кукла ребенка на полу
Детская смертность остаётся одной из тревожных социальных проблем в Новосибирске. По данным Новосибирскстата, с 2020 по 2023 год в городе зарегистрировано 305 случаев смерти детей в возрасте до одного года.

В 2020 году в Новосибирске скончались 86 младенцев, в 2021 году — 76, в 2022 году — 83, а в 2023 году этот показатель снизился до 60. Несмотря на общее уменьшение числа случаев детской смертности, сохраняется проблема выживаемости недоношенных детей с экстремально низким весом.

  • В 2020 году зарегистрировано 14 случаев смерти новорождённых весом менее килограмма.
  • В 2021 году этот показатель резко вырос до 28 случаев.
  • В 2022 году количество снизилось до 18, а в 2023 году — до 10.

Снижение числа родившихся детей в регионе также вызывает беспокойство. Если в 2020 году в Новосибирске появилось на свет 16 971 ребёнок, то в 2023 году их количество сократилось до 15 450. Такая тенденция, по мнению специалистов, отражает демографические изменения, характерные для всей страны.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирская область#Здравоохранение#Младенцы#Демография#Детская смертность
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