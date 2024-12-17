В Новосибирской области умерли более 300 младенцев

Posted 17 декабря, 12:44
Published 17 декабря, 12:44
Modified 17 декабря, 12:46
Updated 17 декабря, 12:46
В 2020 году в Новосибирске скончались 86 младенцев, в 2021 году — 76, в 2022 году — 83, а в 2023 году этот показатель снизился до 60. Несмотря на общее уменьшение числа случаев детской смертности, сохраняется проблема выживаемости недоношенных детей с экстремально низким весом.
Снижение числа родившихся детей в регионе также вызывает беспокойство. Если в 2020 году в Новосибирске появилось на свет 16 971 ребёнок, то в 2023 году их количество сократилось до 15 450. Такая тенденция, по мнению специалистов, отражает демографические изменения, характерные для всей страны.