В Новосибирской области умерли более 300 младенцев

Снижение числа родившихся детей в регионе также вызывает беспокойство. Если в 2020 году в Новосибирске появилось на свет 16 971 ребёнок, то в 2023 году их количество сократилось до 15 450. Такая тенденция, по мнению специалистов, отражает демографические изменения, характерные для всей страны.