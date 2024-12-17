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Posted 17 декабря, 10:44

Published 17 декабря, 10:44

Modified 23 декабря, 10:49

Updated 23 декабря, 10:49

Выбираем полис для свежего ремонта в новостройке

Выбираем полис для свежего ремонта в новостройке

17 декабря 2024, 10:44
Фото: СОГАЗ.
Реклама. АО «СОГАЗ», ИНН 7731451749. erid: LjN8JzGHk
Во-первых, поздравляем с завершением ремонта! Теперь стоит подумать о защите обновленного жилья.

По статистике СОГАЗа, самые частые за 2023 год страховые случаи в квартирах — затопления (71%). На втором месте разные стихийные бедствия (примерно 12%), на третьем — пожары (9%).

Разберем на примере вместе с экспертами СОГАЗа, во сколько обойдется восстановление квартиры после залива.

Пример 1. Соседи сверху залили квартиру: потолок вздулся, краска потрескалась, светильники перегорели. Мастера оценили восстановление 25 квадратных метров потолка.

Итак, посчитаем:

  • Снять повреждённый слой и подготовить поверхность — 8 750 рублей.
  • Нанести штукатурку и выровнять потолок — 5 000 рублей.
  • Зашпаклевать и покрасить заново — 9 875 рублей.

Материалы

  • Штукатурка и шпаклевка — 5 000 рублей.
  • Краска — 2 500 рублей.

Итого: 31 125 рублей.

Пример 2. Небольшой пожар из-за свечи — полы в гостиной обуглились и испортились от дыма.

Снятие повреждённых полов

  • Удаление деревянных покрытий — 4 000 рублей (по 200 рублей за м²).
  • Демонтаж стяжки — 6 380 рублей (по 319 рублей за м²).

Укладка новых полов

  • Новая стяжка — 15 000 рублей.
  • Укладка нового паркета — 25 000 рублей (по 1 250 рублей за м²).

Материалы

  • Паркет на 20 м² — 40 000 рублей.
  • Грунтовка и финишное покрытие — 5 000 рублей.

Итого: 95 380 рублей.

Пример 3. Пузыри на обоях, потемневшие пятна на плитке и сырость, которая испортила всю отделку. Мастера говорят, стены нужно полностью обновлять.

Убрать повреждённые материалы

  • Снятие обоев (20 м²) — 4 600 рублей.
  • Демонтаж плитки (10 м²) — 1 620 рублей.

Подготовить стены

  • Заново оштукатурить и выровнять — 12 000 рублей.

Завершить отделку

  • Новые обои — 10 000 рублей.
  • Укладка плитки на кухне — 7 000 рублей.

Материалы

  • Обои — 8 000 рублей.
  • Плитка на 10 м² — 12 000 рублей.

Итого: более 55 000 рублей.

Пример 4. Сосед кричит: «Вы меня заливаете!» — и требует компенсации, а у нас двери разбухли и перекосились. Вызываем мастеров, они называют примерные цены.

  • Демонтаж межкомнатной двери — 975 рублей.
  • Покупка новой двери — 10 000 рублей.
  • Установка — 4 500 рублей.

А еще нужно заменить входную дверь, потому что вода испортила нижнюю часть.

  • Демонтаж — 1 500 рублей.
  • Покупка двери — 25 000 рублей.
  • Установка — 8 500 рублей.

Материалы

  • Фурнитура для двух дверей — 5 000 рублей.

Итого: более 70 000 рублей.

Пример 5. Пожар из-за короткого замыкания — всё пропахло дымом, электрика перестала работать. Придется заменить весь электрощит и проводку на площади 30 квадратных метров.

Сколько это стоит?

  • Штробление стен под новую проводку (30 м²) — 12 000 рублей (по 400 рублей за м²).
  • Монтаж нового электрощита — 8 000 рублей.
  • Установка накладного электрощита более чем с 12 автоматами — 4 000 рублей.

Материалы

  • Проводка и кабели — 10 000 рублей.
  • Автоматы и электрощит — 7 000 рублей.

Итого: 41 000 рублей.

Стоимость страховки на ремонт в СОГАЗе начинается от 1000 рублей и зависит от того, что вы страхуете и на какую сумму. Чтобы оценить примерный бюджет на некоторые виды ремонта, листайте карусель.

Сомнений больше нет? Тогда оставляйте заявку на сайте, и мы подберем подходящий вид страхования ремонта именно для вас!

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