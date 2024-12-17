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Posted 17 декабря, 09:22

Published 17 декабря, 09:22

Modified 17 декабря, 09:24

Updated 17 декабря, 09:24

Женщины готовятся к праздникам

Жители Новосибирска экстренно пытаются привести себя в порядок перед Новым годом

17 декабря 2024, 09:22
Фото: Изображение Midjourney. Женщины готовятся к праздникам
Жительницы Новосибирска вовсю готовятся к новогодним праздникам и делают уходовые процедуры, что выяснили аналитики.

Перед Новым годом спрос на различные уходовые процедуры стремительно растет в Новосибирске. Больше всего популярностью пользуются СПА-услуги, косметология и парикмахеры.

Женщины ищут мастеров на «Авито». Сибирячки готовы потратить деньги на эпиляцию (на +25% увеличился спрос перед НГ), уход (+15%), ресницы и брови (+22%). Растет не только спрос, но и предложение. Мастера все чаще стали предлагать свои услуги. Ажиотаж не утихает до самого 31 декабря.

Цены на женскую красоту тоже разные. Например, маникюр стоит 1000 рублей, а СПА-программы или косметологические процедуры начинаются от 1,5 рублей. Ранее мы назвали самую востребованную профессию с зарплатой до 100 тысяч.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Косметика#Новый год#Женщины#Спрос#Услуги#Уход
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