Жители Новосибирска экстренно пытаются привести себя в порядок перед Новым годом

Женщины ищут мастеров на «Авито». Сибирячки готовы потратить деньги на эпиляцию (на +25% увеличился спрос перед НГ), уход (+15%), ресницы и брови (+22%). Растет не только спрос, но и предложение. Мастера все чаще стали предлагать свои услуги. Ажиотаж не утихает до самого 31 декабря.