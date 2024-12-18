«Атомайз» продолжил выпуск арт-токенов

Posted 18 декабря, 15:54
Published 18 декабря, 15:54
Modified 18 декабря, 15:56
Updated 18 декабря, 15:56
Как пишет РБК, сделки автоматизированы при помощи смарт-контрактов. Это поможет созданию принципиально новых продуктов, которых нет на классическом рынке, таких как, например, арт-токены.
Арт-токены предоставляют инвесторам цифровые права на доход от продажи картин современных художников. Эмитент — галерея Sistema Gallery — обеспечивает организацию показов и продажу предметов искусства.
Ранее, в 2023 году, платформа «Атомайз» уже обращалась к выпуску арт-токенов в формате ГЦП (гибридных цифровых прав). Тогда «Интеррос» Владимира Потанина в партнерстве с Государственным Эрмитажем занимался токенизацией классических произведений школы Рафаэля XVI века: «Венера и Адонис», «Венера и Амур на дельфинах», «Венера, вынимающая занозу». Токены обращались на платформе «Атомайз», а сам выпуск ЦФА на предметы искусства получил статус первого полностью легального в России — согласно закону о цифровых финансовых активах. Известны уже и некоторые итоги. Первых арт-токенов в продаже не осталось, а средства от проекта перечислены на реставрацию картины Кранаха Старшего «Венера и Амур». В планах токенизировать и этот шедевр, а на вырученные средства провести реставрацию уникальных предметов убранства и китайского зеркала Екатерины II.
Анастасия Волкова, руководитель Sistema Gallery отметила: «В современном мире искусство перестало быть лишь элементом декора — оно превратилось в полноценный инвестиционный актив. Цифровые финансовые активы, связанные с искусством, открывают новые горизонты для инвесторов».