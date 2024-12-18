«Атомайз» продолжил выпуск арт-токенов

Ранее, в 2023 году, платформа «Атомайз» уже обращалась к выпуску арт-токенов в формате ГЦП (гибридных цифровых прав). Тогда «Интеррос» Владимира Потанина в партнерстве с Государственным Эрмитажем занимался токенизацией классических произведений школы Рафаэля XVI века: «Венера и Адонис», «Венера и Амур на дельфинах», «Венера, вынимающая занозу». Токены обращались на платформе «Атомайз», а сам выпуск ЦФА на предметы искусства получил статус первого полностью легального в России — согласно закону о цифровых финансовых активах. Известны уже и некоторые итоги. Первых арт-токенов в продаже не осталось, а средства от проекта перечислены на реставрацию картины Кранаха Старшего «Венера и Амур». В планах токенизировать и этот шедевр, а на вырученные средства провести реставрацию уникальных предметов убранства и китайского зеркала Екатерины II.