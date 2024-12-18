Были дома одни: страшный пожар унес жизни малолетних детей

Posted 18 декабря, 11:33
Published 18 декабря, 11:33
Modified 18 декабря, 11:38
Updated 18 декабря, 11:38
Огонь вспыхнул на улице Сорокина в Карасуке после 17:00. Как сообщили в ГУ МЧС, возгорание произошло на площади всего 2 квадратных метра — на диване, где наблюдалось тление. Огонь затух самопроизвольно ещё до прибытия пожарных подразделений.
Предварительные данные указывают на то, что в момент происшествия дети находились в доме без присмотра взрослых. Причины и обстоятельства трагедии в настоящее время выясняются.
По словам очевидцев, одн из местных жителей вынес из дома детей в возрасте 3 и 4 года. К сожалению, они не подавали признаков жизни.
Для поддержки родственников и очевидцев на место прибыл психолог МЧС России. В таких ситуациях специалисты ведомства оказывают необходимую помощь, помогая справляться с эмоциональным потрясением и шоковым состоянием.