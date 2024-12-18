Были дома одни: страшный пожар унес жизни малолетних детей

Огонь вспыхнул на улице Сорокина в Карасуке после 17:00. Как сообщили в ГУ МЧС, возгорание произошло на площади всего 2 квадратных метра — на диване, где наблюдалось тление. Огонь затух самопроизвольно ещё до прибытия пожарных подразделений.