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Posted 18 декабря, 11:33

Published 18 декабря, 11:33

Modified 18 декабря, 11:38

Updated 18 декабря, 11:38

Последствия пожара — фото носит иллюстративный характер

Были дома одни: страшный пожар унес жизни малолетних детей

18 декабря 2024, 11:33
Фото: 1MI. Последствия пожара — фото носит иллюстративный характер

В Новосибирской области два ребенка погибли при пожаре

Вечером 18 декабря в городе Карасуке Новосибирской области произошла трагедия, унесшая жизнь двух детей, соошбили в ГУ МЧС по региону.

Огонь вспыхнул на улице Сорокина в Карасуке после 17:00. Как сообщили в ГУ МЧС, возгорание произошло на площади всего 2 квадратных метра — на диване, где наблюдалось тление. Огонь затух самопроизвольно ещё до прибытия пожарных подразделений.

Предварительные данные указывают на то, что в момент происшествия дети находились в доме без присмотра взрослых. Причины и обстоятельства трагедии в настоящее время выясняются.

По словам очевидцев, одн из местных жителей вынес из дома детей в возрасте 3 и 4 года. К сожалению, они не подавали признаков жизни.

Для поддержки родственников и очевидцев на место прибыл психолог МЧС России. В таких ситуациях специалисты ведомства оказывают необходимую помощь, помогая справляться с эмоциональным потрясением и шоковым состоянием.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирская область#Пожар#Смерть#МЧС#Огонь
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