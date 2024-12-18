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Posted 18 декабря, 03:20

Published 18 декабря, 03:20

Modified 18 декабря, 03:22

Updated 18 декабря, 03:22

Каникулы скоро начнутся

Даты школьных каникул 2024-2025 — как отдыхают дети

18 декабря 2024, 03:20
Фото: 1MI. Каникулы скоро начнутся

Стали известны даты школьных каникул в Новосибирской области

В Новосибирской области назвали даты школьных каникул, сообщили в Минпросвещения России.

Министерство Просвещения РФ рекомендовала школам даты каникул. Образовательные учреждения выбирают сами, когда отпускать детей отдыхать.

В школах, которые учатся по четвертям, ученики будут отдыхать с 30 декабря по 12 января. Следующие каникулы ожидаются лишь в марте.

Если школьники учатся по триместрам, то дома дети посидят с 29 декабря до 8 января, а затем с 14 по 24 февраля.

Для тех, кто уже работает, последняя неделя декабря станет самой длинной. Сотрудники будут трудиться вместо пяти — шесть дней подряд. Зато отдых начнется с понедельника, 30 декабря.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Школа#Школьники#Каникулы#Новый год
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