Даты школьных каникул 2024-2025 — как отдыхают дети

Posted 18 декабря, 03:20
Published 18 декабря, 03:20
Modified 18 декабря, 03:22
Updated 18 декабря, 03:22
Министерство Просвещения РФ рекомендовала школам даты каникул. Образовательные учреждения выбирают сами, когда отпускать детей отдыхать.
В школах, которые учатся по четвертям, ученики будут отдыхать с 30 декабря по 12 января. Следующие каникулы ожидаются лишь в марте.
Если школьники учатся по триместрам, то дома дети посидят с 29 декабря до 8 января, а затем с 14 по 24 февраля.
Для тех, кто уже работает, последняя неделя декабря станет самой длинной. Сотрудники будут трудиться вместо пяти — шесть дней подряд. Зато отдых начнется с понедельника, 30 декабря.