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Posted 18 декабря, 05:29

Published 18 декабря, 05:29

Modified 18 декабря, 05:31

Updated 18 декабря, 05:31

Метро продлят

Две станции метро могут появиться в Новосибирске — когда ждать

18 декабря 2024, 05:29
Фото: atas.info. Метро продлят

Мэр Новосибирска рассказал о планах по строительству метро

В Новосибирске обсудили развитие метро: о планах сообщил мэр Максим Кудрявцев.

По словам градоначальника, в областной столице построят две станции метро: «Гусинобродскую» и «Молодёжную». Это будет продление Дзержинской линии подземки. Также будут возведены тоннель и электродепо. На эти цели власти региона выделят 350 млн рублей.

Недавно Кудрявцев съездил в Минск, где посетил предприятие «Минскметропроект». Мэр напомнил, что еще летом с ними был подписан меморандум о взаимодействии. Также проходили выездные совещания по поводу предстоящего строительства.

Тем временем в Новосибирске два года не могут сдать станцию метро «Спортивная». Ей не удается пройти экспертизу. Откроют подземку летом — так обещают в администрации.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Метро#Строительство#Новосибирское метро
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