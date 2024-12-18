Две станции метро могут появиться в Новосибирске — когда ждать

Posted 18 декабря, 05:29
Published 18 декабря, 05:29
Modified 18 декабря, 05:31
Updated 18 декабря, 05:31
По словам градоначальника, в областной столице построят две станции метро: «Гусинобродскую» и «Молодёжную». Это будет продление Дзержинской линии подземки. Также будут возведены тоннель и электродепо. На эти цели власти региона выделят 350 млн рублей.
Недавно Кудрявцев съездил в Минск, где посетил предприятие «Минскметропроект». Мэр напомнил, что еще летом с ними был подписан меморандум о взаимодействии. Также проходили выездные совещания по поводу предстоящего строительства.
Тем временем в Новосибирске два года не могут сдать станцию метро «Спортивная». Ей не удается пройти экспертизу. Откроют подземку летом — так обещают в администрации.