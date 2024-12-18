Экологическая катастрофа под Новосибирском: отравление почвы проверит Бастрыкин

Posted 18 декабря, 13:01
Published 18 декабря, 13:01
Modified 18 декабря, 13:03
Updated 18 декабря, 13:03
По словам местных жителей, уже более десяти лет вблизи деревни происходит сброс сточных вод на поля и вдоль дорог. Неизвестные лица регулярно осуществляют эти действия, несмотря на очевидный ущерб почве и местной экосистеме. Дополнительной проблемой стал «Центр утилизации», расположенный прямо рядом с жилыми домами. Он занимается сжиганием отходов, что вызывает густой едкий дым, несущий токсичные испарения. Люди жалуются на проблемы с дыханием, ухудшение здоровья и резкое падение качества жизни.
Ситуация усугубилась в мае 2024 года, когда единственный колодец в деревне оказался затоплен. С тех пор жители лишены доступа к питьевой воде, а подвоз воды так и не был организован.
Обращения жителей неоднократно поступали в региональное управление Следственного комитета. Однако, несмотря на очевидную угрозу для здоровья людей и окружающей среды, по итогам проверки уголовное дело возбуждено не было.
Такое решение вызвало волну возмущения среди местных жителей. Через социальную сеть «ВКонтакте» они обратились напрямую к Александру Бастрыкину, и председатель СКР незамедлительно отреагировал. 18 декабря председатель СКР поручил исполняющему обязанности руководителя управления СК России по Новосибирской области Антону Бадулину предоставить подробный доклад о причинах отказа в возбуждении уголовного дела.