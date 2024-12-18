Экологическая катастрофа под Новосибирском: отравление почвы проверит Бастрыкин

По словам местных жителей, уже более десяти лет вблизи деревни происходит сброс сточных вод на поля и вдоль дорог. Неизвестные лица регулярно осуществляют эти действия, несмотря на очевидный ущерб почве и местной экосистеме. Дополнительной проблемой стал «Центр утилизации», расположенный прямо рядом с жилыми домами. Он занимается сжиганием отходов, что вызывает густой едкий дым, несущий токсичные испарения. Люди жалуются на проблемы с дыханием, ухудшение здоровья и резкое падение качества жизни.