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Posted 18 декабря, 13:01

Published 18 декабря, 13:01

Modified 18 декабря, 13:03

Updated 18 декабря, 13:03

Уголовное дело

Экологическая катастрофа под Новосибирском: отравление почвы проверит Бастрыкин

18 декабря 2024, 13:01
Фото: 1MI. Уголовное дело

Глава СКР Бастрыкин проверит отравление почвы сточными водами под Новосибирском

В Новосибирской области разгорается экологический скандал: жители деревни Новослободка обратились к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в многолетних нарушениях. Главной проблемой стало загрязнение окружающей среды и отсутствие питьевой воды.

По словам местных жителей, уже более десяти лет вблизи деревни происходит сброс сточных вод на поля и вдоль дорог. Неизвестные лица регулярно осуществляют эти действия, несмотря на очевидный ущерб почве и местной экосистеме. Дополнительной проблемой стал «Центр утилизации», расположенный прямо рядом с жилыми домами. Он занимается сжиганием отходов, что вызывает густой едкий дым, несущий токсичные испарения. Люди жалуются на проблемы с дыханием, ухудшение здоровья и резкое падение качества жизни.

Ситуация усугубилась в мае 2024 года, когда единственный колодец в деревне оказался затоплен. С тех пор жители лишены доступа к питьевой воде, а подвоз воды так и не был организован.

Обращения жителей неоднократно поступали в региональное управление Следственного комитета. Однако, несмотря на очевидную угрозу для здоровья людей и окружающей среды, по итогам проверки уголовное дело возбуждено не было.

Такое решение вызвало волну возмущения среди местных жителей. Через социальную сеть «ВКонтакте» они обратились напрямую к Александру Бастрыкину, и председатель СКР незамедлительно отреагировал. 18 декабря председатель СКР поручил исполняющему обязанности руководителя управления СК России по Новосибирской области Антону Бадулину предоставить подробный доклад о причинах отказа в возбуждении уголовного дела.

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#Алина Гурицкая#Экология#Происшествия#Новосибирская область#Загрязнение#Уголовное дело#Александр Бастрыкин#Почва
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