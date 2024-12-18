Где покататься на коньках и лыжах — карта зимних развлечений в Новосибирске

Помимо катков и лыжных трасс, горожане могут насладиться катанием на ватрушках, ледянках и санках. В разных районах города открыты снежные и деревянные горки. Уже несколько дней в России действует ГОСТ на этот вид развлечений, по которому горожане не имеют право самостоятельно делать горки, так как это может быть небезопасно для детей. Официальные горки в Новосибирске доступны во всех парках города.