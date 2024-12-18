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Posted 18 декабря, 12:01

Published 18 декабря, 12:01

Modified 18 декабря, 12:01

Updated 18 декабря, 12:01

Коньки для фигурного катания

Где покататься на коньках и лыжах — карта зимних развлечений в Новосибирске

18 декабря 2024, 12:01
Фото: 1MI. Коньки для фигурного катания

В Новосибирске опубликовали карту зимних развлечений

Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
В Новосибирске зимой для горожан существует большое количество самых разнообразных сезонных развлечений. Рассказываем, чем можно заняться в городе в декабре–феврале.

Новогодние елки

Новосибирск уже вовсю готов к праздникам. В этом году в городе установлены более 40 новогодних елок. Главная городская елка традиционно появилась на площади Ленина. В парках и торговых центрах такжесмонтировали праздничные деревья. Среди ключевых локаций — Центральный парк, парк «Березовая роща», парк им. Кирова и Заельцовский парк и другие. Любители шопинга смогут полюбоваться елками у таких торговых центров, как ТРЦ «Галерея», «Аура», «Сибирский Молл» и «Сан Сити» и т. д.

Елка на площади ЛенинаЕлка на площади Ленина
Елка на площади Ленина. Фото: Артем Шершне. atas.info

Катки и хоккейные коробки

Катки Новосибирска предлагают отличный способ провести время с пользой для здоровья. В городе действует более 200 ледовых площадок, включая хоккейные коробки. Самые популярные катки расположены на Михайловской набережной, в Центральном парке, парке «Березовая роща» и Заельцовском парке. Ранее мы рассказывали про самые худшие катки.

Для тех, кто не имеет своих коньков, на большинстве катков доступен прокат, однако вход со своим инвентарем обычно бесплатный.

Катание на конькахКатание на коньках
Катание на коньках. Фото: 1MI

Лыжные трассы

Для любителей лыжных прогулок Новосибирск предлагает множество трасс. В городе действуют девять крупных лыжных баз с услугами проката и трассами разного уровня сложности. Среди них особенно популярны «Первая городская лыжня» на стадионе «Красное знамя», лыжная база «Локомотив» в Заельцовском парке и база «Динамо» на Дачном шоссе.

На базе «Первая городская лыжня» доступны освещенные трассы длиной от 1,5 до 15 км. Это идеальный вариант для тех, кто любит вечерние прогулки на лыжах. Заельцовский парк с лыжной базой «Локомотив» предлагает удобные трассы как для начинающих, так и для опытных спортсменов. Здесь же можно найти дополнительные зимние развлечения, включая каток и горки.

Катание на лыжахКатание на лыжах
Катание на лыжах. Фото: 1MI

Снежные горки

Помимо катков и лыжных трасс, горожане могут насладиться катанием на ватрушках, ледянках и санках. В разных районах города открыты снежные и деревянные горки. Уже несколько дней в России действует ГОСТ на этот вид развлечений, по которому горожане не имеют право самостоятельно делать горки, так как это может быть небезопасно для детей. Официальные горки в Новосибирске доступны во всех парках города.

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