Где покататься на коньках и лыжах — карта зимних развлечений в Новосибирске

Posted 18 декабря, 12:01
Published 18 декабря, 12:01
Modified 18 декабря, 12:01
Updated 18 декабря, 12:01
Новосибирск уже вовсю готов к праздникам. В этом году в городе установлены более 40 новогодних елок. Главная городская елка традиционно появилась на площади Ленина. В парках и торговых центрах такжесмонтировали праздничные деревья. Среди ключевых локаций — Центральный парк, парк «Березовая роща», парк им. Кирова и Заельцовский парк и другие. Любители шопинга смогут полюбоваться елками у таких торговых центров, как ТРЦ «Галерея», «Аура», «Сибирский Молл» и «Сан Сити» и т. д.
Катки Новосибирска предлагают отличный способ провести время с пользой для здоровья. В городе действует более 200 ледовых площадок, включая хоккейные коробки. Самые популярные катки расположены на Михайловской набережной, в Центральном парке, парке «Березовая роща» и Заельцовском парке. Ранее мы рассказывали про самые худшие катки.
Для тех, кто не имеет своих коньков, на большинстве катков доступен прокат, однако вход со своим инвентарем обычно бесплатный.
Для любителей лыжных прогулок Новосибирск предлагает множество трасс. В городе действуют девять крупных лыжных баз с услугами проката и трассами разного уровня сложности. Среди них особенно популярны «Первая городская лыжня» на стадионе «Красное знамя», лыжная база «Локомотив» в Заельцовском парке и база «Динамо» на Дачном шоссе.
На базе «Первая городская лыжня» доступны освещенные трассы длиной от 1,5 до 15 км. Это идеальный вариант для тех, кто любит вечерние прогулки на лыжах. Заельцовский парк с лыжной базой «Локомотив» предлагает удобные трассы как для начинающих, так и для опытных спортсменов. Здесь же можно найти дополнительные зимние развлечения, включая каток и горки.
Помимо катков и лыжных трасс, горожане могут насладиться катанием на ватрушках, ледянках и санках. В разных районах города открыты снежные и деревянные горки. Уже несколько дней в России действует ГОСТ на этот вид развлечений, по которому горожане не имеют право самостоятельно делать горки, так как это может быть небезопасно для детей. Официальные горки в Новосибирске доступны во всех парках города.