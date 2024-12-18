Горку не поделили: школьницы из Новосибирска устроили жестокую драку

Posted 18 декабря, 10:45
Published 18 декабря, 10:45
Modified 18 декабря, 10:47
Updated 18 декабря, 10:47
По словам очевидцев, ссора началась с пустяковой перепалки. Девочки не поделили очередь на спуск с горки. Одна из них толкнула другую, после чего словесная перепалка переросла в настоящую потасовку. Свидетели происшествия рассказали, что школьницы наносили удары друг другу, кричали оскорбления и даже пытались вырывать волосы, сообщает КП-Новсибирск.
Родители пострадавшей школьницы обратились в больницу, где врачи зафиксировали телесные повреждения. После этого законный представитель девочки написал заявление в полицию, потребовав разобраться в инциденте.
В пресс-службе ГУ МВД рассказали, что проводят проверку по данному инциденту.