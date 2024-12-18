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Posted 18 декабря, 10:45

Published 18 декабря, 10:45

Modified 18 декабря, 10:47

Updated 18 декабря, 10:47

Снежная горка

Горку не поделили: школьницы из Новосибирска устроили жестокую драку

18 декабря 2024, 10:45
Фото: 1MI. Снежная горка

В Новосибирске две школьницы устроили драку на снежной горке

В Искитиме, под Новосибирском, произошел неприятный инцидент: две школьницы устроили драку на снежной горке в парке имени И. В. Коротеева. Конфликт, вспыхнувший днем 16 декабря, закончился заявлением в полицию и медицинским освидетельствованием одной из участниц.

По словам очевидцев, ссора началась с пустяковой перепалки. Девочки не поделили очередь на спуск с горки. Одна из них толкнула другую, после чего словесная перепалка переросла в настоящую потасовку. Свидетели происшествия рассказали, что школьницы наносили удары друг другу, кричали оскорбления и даже пытались вырывать волосы, сообщает КП-Новсибирск.

Родители пострадавшей школьницы обратились в больницу, где врачи зафиксировали телесные повреждения. После этого законный представитель девочки написал заявление в полицию, потребовав разобраться в инциденте.

В пресс-службе ГУ МВД рассказали, что проводят проверку по данному инциденту.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Драка#Избиение#Насилие#Снежная горка
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