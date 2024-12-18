Горку не поделили: школьницы из Новосибирска устроили жестокую драку

По словам очевидцев, ссора началась с пустяковой перепалки. Девочки не поделили очередь на спуск с горки. Одна из них толкнула другую, после чего словесная перепалка переросла в настоящую потасовку. Свидетели происшествия рассказали, что школьницы наносили удары друг другу, кричали оскорбления и даже пытались вырывать волосы, сообщает КП-Новсибирск.