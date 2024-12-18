Из Новосибирска в Шерегеш на Новый год: сколько стоит и что посмотреть

Сюжет Новый год в Новосибирске 2025

Как добраться до Шерегеша Где остановиться в Шерегеше Погода в Шерегеше на Новый год Как встретить Новый год в Шерегеше Горнолыжные трассы Оленегеш Перевернутый дом Крытый каток Поклонный крест на горе Курган Семейный праздник в кругу близких Экскурсия на снегоходах по Горной Шории Фрирайд-тур на ратраках Азасская пещера Вертолетная экскурсия Экскурсия «Золотая Шория» Итоговая стоимость поездки в Шерегеш (31 декабря — 2 января)

Шерегеш — одно из самых популярных направлений для сибиряков зимой. В Новый год в этом место отправляются толпы лыжников и сноубордистов. Разбираемся, сколько стоит отметить Новый год в Шерегеше и что делать в праздничные дни.

Как добраться до Шерегеша Шерегеш, один из самых популярных горнолыжных курортов России, находится в Кемеровской области, в 530 километрах от Новосибирска. Путь туда можно преодолеть разными способами. Вариант Время в пути Стоимость Примечания Автобус ~10 часов от 2 820 руб. Прямой рейс «Новосибирск — Таштагол» с остановкой в Шерегеше. Поезд ~9 часов от 1 350 руб. С пересадкой в Новокузнецке. Далее — электричка «Шерегеш-экспресс» (300 руб.). Электричка ~9,5 часов от 1 859 руб. Включает пересадку на туристическую электричку в Новокузнецке. Такси ~7 часов 11 000–45 000 руб. Цена зависит от класса машины. Максимальный комфорт. Автомобиль ~7 часов от 5 490 руб. Стоимость аренды зависит от модели. Возможна поездка на своём авто. Выбор транспорта зависит от ваших предпочтений: бюджетного путешествия, комфорта или скорости. Собачья упряжка в Шерегеше . Фото: Артем Васильев. atas.info Где остановиться в Шерегеше В Шерегеше предлагаются различные варианты проживания — от недорогих гостиниц до роскошных частных коттеджей. Вот основные категории жилья и их стоимость: Тип жилья Стоимость за 1 ночь Стоимость за 2 ночи Примечания Гостиницы на горе 12 000–30 000 руб. 24 000–60 000 руб. Максимальная близость к подъёмникам. Гостиницы в посёлке 6 000–12 000 руб. 12 000–24 000 руб. Экономичный вариант, но потребуется транспорт. Частные домики на горе 40 000–100 000 руб. 80 000–200 000 руб. Идеально для компаний, с уютной атмосферой. Бронирование лучше делать заранее, так как спрос на Новый год очень высокий. Погода в Шерегеше на Новый год По прогнозам синоптиков, в новогоднюю ночь температура в Шерегеше будет колебаться от -9°С до -11°С, солнечно, ветер до 3 м/с. Несмотря на морозы, горы защищают курорт от сильных ветров, создавая более комфортные условия. Однако январь — это традиционно холодный месяц. Дневная температура может составлять -13°С, ночная — до -19°С. Световой день в этот период короткий — подъемники работают максимум до 17:00. Для новичков и семей с детьми это может стать испытанием, а опытные лыжники успевают насладиться трассами. В Шерегеше может быть холодно . Фото: Артем Шершнев. atas.info Как встретить Новый год в Шерегеше Горнолыжные трассы Главная причина приехать в Шерегеш — это катание на лыжах и сноуборде. Трассы открыты уже с ноября, а снег здесь остается пушистым и мягким до весны. Выбирайте трассы для начинающих или сложные маршруты для профессионалов. Стоимость катания в Шерегеше зимой: Разовый подъём. Цена зависит от вида подъёмника — от 30 до 400 рублей;

рублей; Единый ски-пасс. Стоимость на 1 день — 3 700 рублей, на 2 дня — 6 650 рублей, на 3 дня — 9 700 рублей, на 4 дня — 12 300 рублей. Вечернее катание — 1 700 рублей. Стоимость проката снаряжения: лыжное, сноубордическое снаряжение — 1 300 рублей в день, 1 700 рублей в выходные и праздничные дни;

в день, в выходные и праздничные дни; дополнительная экипировка — 400–600 рублей ;

; одежда — 700 рублей. Горнолыжная трасса в Шерегеше . Фото: Артем Васильев. atas.info Оленегеш Уникальная возможность познакомиться с северными оленями, посетить монгольские юрты и послушать истории оленеводов. Вход бесплатный, приветствуется пожертвование на корм животным. Перевернутый дом Аттракцион, где все вверх ногами — от мебели до техники. Это интересное место для необычных фотографий. Стоимость входа — 300 рублей. Крытый каток Современный каток подойдет для семейного отдыха и больших компаний. Прокат коньков и кафе включены. Цена: от 300 рублей в час для взрослых, от 200 рублей — для детей. Поклонный крест на горе Курган На высоте 1555 метров установлен крест в честь 2000-летия Рождества Христова. Зимой к кресту можно добраться только на снегоходе, а спуститься — на лыжах. Открытие зимнего сезона в Шерегеше . Фото: Артем Васильев. atas.info Семейный праздник в кругу близких Для семей с детьми или тех, кто предпочитает уютные праздники, многие отели и гостевые дома организуют новогодние программы. Вас ждут конкурсы, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, шоу-программы и праздничные ужины. Стоимость участия в таких мероприятиях варьируется от 15 000 до 25 000 рублей за место, поэтому лучше забронировать заранее. Экскурсия на снегоходах по Горной Шории Отправьтесь на экскурсию на снегоходах, чтобы увидеть каменные скалы Верблюд, Поклонный крест на горе Курган и другие природные достопримечательности. Стоимость аренды снегохода — от 9 000 рублей (на двоих). Фрирайд-тур на ратраках Для любителей экстрима и внетрассового катания — комфортная заброска ратраками. В программе — 6-10 спусков, обед, услуги гида и лавинное снаряжение. Цена тура уточняется на месте. Катание на лыжах в Шерегеше . Фото: Артем Васильев. atas.info Азасская пещера Мистическая пещера, в которой, по легендам, обитает снежный человек. Экскурсия включает переезд на снегоходе, билеты в парк и услуги гида. Цена — от 8 500 рублей на взрослого, от 6 500 рублей для детей (4-12 лет). Вертолетная экскурсия Великолепные виды на горные хребты Горной Шории с высоты птичьего полета. За 15 минут полета вы сделаете впечатляющие фотографии и увидите заснеженные вершины. Стоимость — от 10 000 рублей с человека. Экскурсия «Золотая Шория» Познакомьтесь с историей шорцев, посетив музей этнографии и природы в Таштаголе. В стоимость (от 3 500 рублей) включены проезд, услуги экскурсовода и билеты. Дети в Шерегеше . Фото: Артем Васильев. atas.info Итоговая стоимость поездки в Шерегеш (31 декабря — 2 января) Категория На одного (₽) На двоих (₽) Поездка ~1 800 ~3 600 Проживание ~24 000 ~24 000 Развлечения и экскурсии ~10 000 ~20 000 Катание на лыжах/сноуборде ~6 000 ~12 000 Питание ~7 000 ~14 000 Транспорт по курорту ~2 000 ~4 000 Итого ~50 800 ~77 600 Итак, поездка на Новый год в Шерегеш обещает стать ярким и запоминающимся событием, но весьма дорогим. Итоговый бюджет может составлять около 50 000 рублей на одного и 77 000 рублей на двоих, включая все основные категории расходов: дорогу, проживание, питание, развлечения и катание на лыжах. Из Новосибирска в Нижний Новгород на Новый год: сколько стоит и что посмотреть Узнать подробнее Читайте также: Из Новосибирска в Калининград на Новый год: что посмотреть и сколько будет стоить Из Новосибирска в Сочи на Новый год: сколько стоит и что посмотреть Из Новосибирска в Казань на Новый год: все, что нужно знать для поездки