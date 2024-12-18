Из Новосибирска в Шерегеш на Новый год: сколько стоит и что посмотреть

Posted 18 декабря, 10:20
Published 18 декабря, 10:20
Modified 18 декабря, 10:22
Updated 18 декабря, 10:22
Шерегеш, один из самых популярных горнолыжных курортов России, находится в Кемеровской области, в 530 километрах от Новосибирска. Путь туда можно преодолеть разными способами.
|Вариант
|Время в пути
|Стоимость
|Примечания
|Автобус
|~10 часов
|от 2 820 руб.
|Прямой рейс «Новосибирск — Таштагол» с остановкой в Шерегеше.
|Поезд
|~9 часов
|от 1 350 руб.
|С пересадкой в Новокузнецке. Далее — электричка «Шерегеш-экспресс» (300 руб.).
|Электричка
|~9,5 часов
|от 1 859 руб.
|Включает пересадку на туристическую электричку в Новокузнецке.
|Такси
|~7 часов
|11 000–45 000 руб.
|Цена зависит от класса машины. Максимальный комфорт.
|Автомобиль
|~7 часов
|от 5 490 руб.
|Стоимость аренды зависит от модели. Возможна поездка на своём авто.
Выбор транспорта зависит от ваших предпочтений: бюджетного путешествия, комфорта или скорости.
В Шерегеше предлагаются различные варианты проживания — от недорогих гостиниц до роскошных частных коттеджей. Вот основные категории жилья и их стоимость:
|Тип жилья
|Стоимость за 1 ночь
|Стоимость за 2 ночи
|Примечания
|Гостиницы на горе
|12 000–30 000 руб.
|24 000–60 000 руб.
|Максимальная близость к подъёмникам.
|Гостиницы в посёлке
|6 000–12 000 руб.
|12 000–24 000 руб.
|Экономичный вариант, но потребуется транспорт.
|Частные домики на горе
|40 000–100 000 руб.
|80 000–200 000 руб.
|Идеально для компаний, с уютной атмосферой.
Бронирование лучше делать заранее, так как спрос на Новый год очень высокий.
По прогнозам синоптиков, в новогоднюю ночь температура в Шерегеше будет колебаться от -9°С до -11°С, солнечно, ветер до 3 м/с. Несмотря на морозы, горы защищают курорт от сильных ветров, создавая более комфортные условия.
Однако январь — это традиционно холодный месяц. Дневная температура может составлять -13°С, ночная — до -19°С. Световой день в этот период короткий — подъемники работают максимум до 17:00. Для новичков и семей с детьми это может стать испытанием, а опытные лыжники успевают насладиться трассами.
Главная причина приехать в Шерегеш — это катание на лыжах и сноуборде. Трассы открыты уже с ноября, а снег здесь остается пушистым и мягким до весны. Выбирайте трассы для начинающих или сложные маршруты для профессионалов.
Стоимость катания в Шерегеше зимой:
Стоимость проката снаряжения:
Уникальная возможность познакомиться с северными оленями, посетить монгольские юрты и послушать истории оленеводов. Вход бесплатный, приветствуется пожертвование на корм животным.
Аттракцион, где все вверх ногами — от мебели до техники. Это интересное место для необычных фотографий. Стоимость входа — 300 рублей.
Современный каток подойдет для семейного отдыха и больших компаний. Прокат коньков и кафе включены. Цена: от 300 рублей в час для взрослых, от 200 рублей — для детей.
На высоте 1555 метров установлен крест в честь 2000-летия Рождества Христова. Зимой к кресту можно добраться только на снегоходе, а спуститься — на лыжах.
Для семей с детьми или тех, кто предпочитает уютные праздники, многие отели и гостевые дома организуют новогодние программы. Вас ждут конкурсы, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, шоу-программы и праздничные ужины. Стоимость участия в таких мероприятиях варьируется от 15 000 до 25 000 рублей за место, поэтому лучше забронировать заранее.
Отправьтесь на экскурсию на снегоходах, чтобы увидеть каменные скалы Верблюд, Поклонный крест на горе Курган и другие природные достопримечательности. Стоимость аренды снегохода — от 9 000 рублей (на двоих).
Для любителей экстрима и внетрассового катания — комфортная заброска ратраками. В программе — 6-10 спусков, обед, услуги гида и лавинное снаряжение. Цена тура уточняется на месте.
Мистическая пещера, в которой, по легендам, обитает снежный человек. Экскурсия включает переезд на снегоходе, билеты в парк и услуги гида. Цена — от 8 500 рублей на взрослого, от 6 500 рублей для детей (4-12 лет).
Великолепные виды на горные хребты Горной Шории с высоты птичьего полета. За 15 минут полета вы сделаете впечатляющие фотографии и увидите заснеженные вершины. Стоимость — от 10 000 рублей с человека.
Познакомьтесь с историей шорцев, посетив музей этнографии и природы в Таштаголе. В стоимость (от 3 500 рублей) включены проезд, услуги экскурсовода и билеты.
|Категория
|На одного (₽)
|На двоих (₽)
|Поездка
|~1 800
|~3 600
|Проживание
|~24 000
|~24 000
|Развлечения и экскурсии
|~10 000
|~20 000
|Катание на лыжах/сноуборде
|~6 000
|~12 000
|Питание
|~7 000
|~14 000
|Транспорт по курорту
|~2 000
|~4 000
|Итого
|~50 800
|~77 600
Итак, поездка на Новый год в Шерегеш обещает стать ярким и запоминающимся событием, но весьма дорогим. Итоговый бюджет может составлять около 50 000 рублей на одного и 77 000 рублей на двоих, включая все основные категории расходов: дорогу, проживание, питание, развлечения и катание на лыжах.