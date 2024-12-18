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Posted 18 декабря, 10:20

Published 18 декабря, 10:20

Modified 18 декабря, 10:22

Updated 18 декабря, 10:22

Горы в Шерегеше

Из Новосибирска в Шерегеш на Новый год: сколько стоит и что посмотреть

18 декабря 2024, 10:20
Фото: Артем Васильев. atas.info. Горы в Шерегеше
Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
Шерегеш — одно из самых популярных направлений для сибиряков зимой. В Новый год в этом место отправляются толпы лыжников и сноубордистов. Разбираемся, сколько стоит отметить Новый год в Шерегеше и что делать в праздничные дни.

Как добраться до Шерегеша

Шерегеш, один из самых популярных горнолыжных курортов России, находится в Кемеровской области, в 530 километрах от Новосибирска. Путь туда можно преодолеть разными способами.

Вариант Время в пути Стоимость Примечания
Автобус ~10 часов от 2 820 руб. Прямой рейс «Новосибирск — Таштагол» с остановкой в Шерегеше.
Поезд ~9 часов от 1 350 руб. С пересадкой в Новокузнецке. Далее — электричка «Шерегеш-экспресс» (300 руб.).
Электричка ~9,5 часов от 1 859 руб. Включает пересадку на туристическую электричку в Новокузнецке.
Такси ~7 часов 11 000–45 000 руб. Цена зависит от класса машины. Максимальный комфорт.
Автомобиль ~7 часов от 5 490 руб. Стоимость аренды зависит от модели. Возможна поездка на своём авто.

Выбор транспорта зависит от ваших предпочтений: бюджетного путешествия, комфорта или скорости.

Собачья упряжка в ШерегешеСобачья упряжка в Шерегеше
Собачья упряжка в Шерегеше. Фото: Артем Васильев. atas.info

Где остановиться в Шерегеше

В Шерегеше предлагаются различные варианты проживания — от недорогих гостиниц до роскошных частных коттеджей. Вот основные категории жилья и их стоимость:

Тип жилья Стоимость за 1 ночь Стоимость за 2 ночи Примечания
Гостиницы на горе 12 000–30 000 руб. 24 000–60 000 руб. Максимальная близость к подъёмникам.
Гостиницы в посёлке 6 000–12 000 руб. 12 000–24 000 руб. Экономичный вариант, но потребуется транспорт.
Частные домики на горе 40 000–100 000 руб. 80 000–200 000 руб. Идеально для компаний, с уютной атмосферой.

Бронирование лучше делать заранее, так как спрос на Новый год очень высокий.

Погода в Шерегеше на Новый год

По прогнозам синоптиков, в новогоднюю ночь температура в Шерегеше будет колебаться от -9°С до -11°С, солнечно, ветер до 3 м/с. Несмотря на морозы, горы защищают курорт от сильных ветров, создавая более комфортные условия.

Однако январь — это традиционно холодный месяц. Дневная температура может составлять -13°С, ночная — до -19°С. Световой день в этот период короткий — подъемники работают максимум до 17:00. Для новичков и семей с детьми это может стать испытанием, а опытные лыжники успевают насладиться трассами.

В Шерегеше может быть холодноВ Шерегеше может быть холодно
В Шерегеше может быть холодно. Фото: Артем Шершнев. atas.info

Как встретить Новый год в Шерегеше

Горнолыжные трассы

Главная причина приехать в Шерегеш — это катание на лыжах и сноуборде. Трассы открыты уже с ноября, а снег здесь остается пушистым и мягким до весны. Выбирайте трассы для начинающих или сложные маршруты для профессионалов.

Стоимость катания в Шерегеше зимой:

  • Разовый подъём. Цена зависит от вида подъёмника — от 30 до 400 рублей;
  • Единый ски-пасс. Стоимость на 1 день — 3 700 рублей, на 2 дня — 6 650 рублей, на 3 дня — 9 700 рублей, на 4 дня — 12 300 рублей. Вечернее катание — 1 700 рублей.

Стоимость проката снаряжения:

  • лыжное, сноубордическое снаряжение — 1 300 рублей в день, 1 700 рублей в выходные и праздничные дни;
  • дополнительная экипировка — 400–600 рублей;
  • одежда — 700 рублей.
Горнолыжная трасса в ШерегешеГорнолыжная трасса в Шерегеше
Горнолыжная трасса в Шерегеше. Фото: Артем Васильев. atas.info

Оленегеш

Уникальная возможность познакомиться с северными оленями, посетить монгольские юрты и послушать истории оленеводов. Вход бесплатный, приветствуется пожертвование на корм животным.

Перевернутый дом

Аттракцион, где все вверх ногами — от мебели до техники. Это интересное место для необычных фотографий. Стоимость входа — 300 рублей.

Крытый каток

Современный каток подойдет для семейного отдыха и больших компаний. Прокат коньков и кафе включены. Цена: от 300 рублей в час для взрослых, от 200 рублей — для детей.

Поклонный крест на горе Курган

На высоте 1555 метров установлен крест в честь 2000-летия Рождества Христова. Зимой к кресту можно добраться только на снегоходе, а спуститься — на лыжах.

Открытие зимнего сезона в ШерегешеОткрытие зимнего сезона в Шерегеше
Открытие зимнего сезона в Шерегеше. Фото: Артем Васильев. atas.info

Семейный праздник в кругу близких

Для семей с детьми или тех, кто предпочитает уютные праздники, многие отели и гостевые дома организуют новогодние программы. Вас ждут конкурсы, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, шоу-программы и праздничные ужины. Стоимость участия в таких мероприятиях варьируется от 15 000 до 25 000 рублей за место, поэтому лучше забронировать заранее.

Экскурсия на снегоходах по Горной Шории

Отправьтесь на экскурсию на снегоходах, чтобы увидеть каменные скалы Верблюд, Поклонный крест на горе Курган и другие природные достопримечательности. Стоимость аренды снегохода — от 9 000 рублей (на двоих).

Фрирайд-тур на ратраках

Для любителей экстрима и внетрассового катания — комфортная заброска ратраками. В программе — 6-10 спусков, обед, услуги гида и лавинное снаряжение. Цена тура уточняется на месте.

Катание на лыжах в ШерегешеКатание на лыжах в Шерегеше
Катание на лыжах в Шерегеше. Фото: Артем Васильев. atas.info

Азасская пещера

Мистическая пещера, в которой, по легендам, обитает снежный человек. Экскурсия включает переезд на снегоходе, билеты в парк и услуги гида. Цена — от 8 500 рублей на взрослого, от 6 500 рублей для детей (4-12 лет).

Вертолетная экскурсия

Великолепные виды на горные хребты Горной Шории с высоты птичьего полета. За 15 минут полета вы сделаете впечатляющие фотографии и увидите заснеженные вершины. Стоимость — от 10 000 рублей с человека.

Экскурсия «Золотая Шория»

Познакомьтесь с историей шорцев, посетив музей этнографии и природы в Таштаголе. В стоимость (от 3 500 рублей) включены проезд, услуги экскурсовода и билеты.

Дети в ШерегешеДети в Шерегеше
Дети в Шерегеше. Фото: Артем Васильев. atas.info

Итоговая стоимость поездки в Шерегеш (31 декабря — 2 января)

Категория На одного (₽) На двоих (₽)
Поездка ~1 800 ~3 600
Проживание ~24 000 ~24 000
Развлечения и экскурсии ~10 000 ~20 000
Катание на лыжах/сноуборде ~6 000 ~12 000
Питание ~7 000 ~14 000
Транспорт по курорту ~2 000 ~4 000
Итого ~50 800 ~77 600

Итак, поездка на Новый год в Шерегеш обещает стать ярким и запоминающимся событием, но весьма дорогим. Итоговый бюджет может составлять около 50 000 рублей на одного и 77 000 рублей на двоих, включая все основные категории расходов: дорогу, проживание, питание, развлечения и катание на лыжах.

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