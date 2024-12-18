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Posted 18 декабря, 10:36

Published 18 декабря, 10:36

Modified 18 декабря, 10:38

Updated 18 декабря, 10:38

Здание Сбербанка

Из-за коммунальной аварии в Новосибирске затопило офис Сбербанка

18 декабря 2024, 10:36
Фото: 1MI. Здание Сбербанка
18 декабря на Красном проспекте, 46 произошла крупная коммунальная, затопившая офис крупного банка.

Из-за прорыва трубы в зоне самообслуживания офиса «Сбербанка» горячая вода вылилась на улицу, заполнив тротуар густым паром. Очевидцы рассказали, как сотрудники и клиенты банка покидали здание, чтобы избежать последствий.

Представители «Сбербанка» заверили, что ситуацию быстро взяли под контроль. Никто не пострадал.

Днем ранее, 17 декабря, ещё одна коммунальная авария произошла на улице Сибиряков-Гвардейцев, 60. В девятиэтажном доме прорвало старую трубу на четвёртом этаже, что привело к затоплению 12 квартир с первого по четвёртый этаж. Вода просочилась сквозь стены и даже стекала по фасаду здания. По словам жильцов, виновником происшествия стала управляющая компания, не обеспечившая своевременную замену труб, которые не менялись более 40 лет.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Сбербанк#ЧП#Пострадавшие#Управляющая компания#Коммунальная авария#Инфраструктура
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