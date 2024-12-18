Из-за коммунальной аварии в Новосибирске затопило офис Сбербанка

Днем ранее, 17 декабря, ещё одна коммунальная авария произошла на улице Сибиряков-Гвардейцев, 60. В девятиэтажном доме прорвало старую трубу на четвёртом этаже, что привело к затоплению 12 квартир с первого по четвёртый этаж. Вода просочилась сквозь стены и даже стекала по фасаду здания. По словам жильцов, виновником происшествия стала управляющая компания, не обеспечившая своевременную замену труб, которые не менялись более 40 лет.