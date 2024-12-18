Лучший день для предложения: что точно нужно сделать 18 декабря

Posted 18 декабря, 09:17
Published 18 декабря, 09:17
Modified 18 декабря, 09:18
Updated 18 декабря, 09:18
Преподобный Савва родился в семье христиан в V веке в Каппадокии (Турция). В 17 лет он принял монашеский постриг, 10 лет провел в монастыре святой Флавианы, а после отправился в Иерусалим, где поселился в обители, известной строгим уставом. Затворником в пещере Савва провел 5 лет своей жизни. Наставлял его преподобный Евфимий, после смерти которого Савва поселился недалеко от обители Герасима Иорданского. Вокруг него стали собираться ученики — появилась Великая Лавра. Получив знак с выше в виде огненного столпа, иноки устроили церковь в своей пещере. За свою жизнь Савва основал несколько обителей.
В Саввин день было не принято заниматься тяжелой работой, лучше провести его в молитвах. Раньше народ верил, что в этот день нельзя ругаться тем, у кого есть лошади, иначе стоит ждать беды. Люди старались не выходить из дома без надобности и не отправляться в дорогу, чтобы не замерзнуть, потому что это время считалось самым холодным в году. Нельзя также ходить в гости и сквернословить, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Наши предки полагали, что тот, кто посватается в Саввин день, всю жить будет неразлучен. Беременным женщинам запрещалось мыть голову, иначе у ребенка будет плохая память.
Именины 18 декабря отмечают Геннадий, Захар, Савва, Илья и Сергей.