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Posted 18 декабря, 09:17

Published 18 декабря, 09:17

Modified 18 декабря, 09:18

Updated 18 декабря, 09:18

Лучший день для предложения: что точно нужно сделать 18 декабря

18 декабря 2024, 09:17
Память Саввы Освященного почитают православные христиане 18 декабря. Считалось, что тот, кто посватается в этот день, будет неразлучен всю жизнь. О традициях праздника — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Традиции и запреты

Преподобный Савва родился в семье христиан в V веке в Каппадокии (Турция). В 17 лет он принял монашеский постриг, 10 лет провел в монастыре святой Флавианы, а после отправился в Иерусалим, где поселился в обители, известной строгим уставом. Затворником в пещере Савва провел 5 лет своей жизни. Наставлял его преподобный Евфимий, после смерти которого Савва поселился недалеко от обители Герасима Иорданского. Вокруг него стали собираться ученики — появилась Великая Лавра. Получив знак с выше в виде огненного столпа, иноки устроили церковь в своей пещере. За свою жизнь Савва основал несколько обителей.

В Саввин день было не принято заниматься тяжелой работой, лучше провести его в молитвах. Раньше народ верил, что в этот день нельзя ругаться тем, у кого есть лошади, иначе стоит ждать беды. Люди старались не выходить из дома без надобности и не отправляться в дорогу, чтобы не замерзнуть, потому что это время считалось самым холодным в году. Нельзя также ходить в гости и сквернословить, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Наши предки полагали, что тот, кто посватается в Саввин день, всю жить будет неразлучен. Беременным женщинам запрещалось мыть голову, иначе у ребенка будет плохая память.

Приметы 18 декабря

  • Морозы перед 18 декабря предвещают скорую оттепель;
  • Дым без ветра — к снегу;
  • Сильный ветер, который задувает в Саввин день, может сохраниться до конца месяца;
  • Желтый дым столбом — к морозу, волоком — к ненастью;
  • Перистые облака говорят о потеплении;
  • Снегирь своими песнями призывает вьюгу и слякоть.

Именины 18 декабря отмечают Геннадий, Захар, Савва, Илья и Сергей.

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