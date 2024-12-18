Лучший день для предложения: что точно нужно сделать 18 декабря

В Саввин день было не принято заниматься тяжелой работой, лучше провести его в молитвах. Раньше народ верил, что в этот день нельзя ругаться тем, у кого есть лошади, иначе стоит ждать беды. Люди старались не выходить из дома без надобности и не отправляться в дорогу, чтобы не замерзнуть, потому что это время считалось самым холодным в году. Нельзя также ходить в гости и сквернословить, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».