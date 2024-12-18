Малолетние дети остались без присмотра и погибли в пожаре — возбуждено уголовное дело

Posted 18 декабря, 12:10
Published 18 декабря, 12:10
Modified 18 декабря, 12:12
Updated 18 декабря, 12:12
По предварительным данным, возгорание началось после 17:00 на улице Сорокина. Очаг пожара находился на диване, где произошло тление площадью всего 2 квадратных метра. Огонь затух самопроизвольно еще до прибытия пожарных подразделений.
На момент происшествия в доме находились дети в возрасте 3 и 4 лет. Как сообщили в ГУ МЧС, дети были оставлены без присмотра взрослых. По словам очевидцев, один из местных жителей попытался спасти малышей, вынеся их из дома, однако они уже не подавали признаков жизни.
На месте происшествия работают следователи Карасукского межрайонного следственного отдела совместно с сотрудниками МЧС. Проводится осмотр дома, назначены судебные экспертизы. Судебно-пожарно-техническая экспертиза определит причины и источник возгорания, а также будут установлены точные причины смерти детей.