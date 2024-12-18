Малолетние дети остались без присмотра и погибли в пожаре — возбуждено уголовное дело

На момент происшествия в доме находились дети в возрасте 3 и 4 лет. Как сообщили в ГУ МЧС, дети были оставлены без присмотра взрослых. По словам очевидцев, один из местных жителей попытался спасти малышей, вынеся их из дома, однако они уже не подавали признаков жизни.