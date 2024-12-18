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Posted 18 декабря, 09:28

Published 18 декабря, 09:28

Modified 18 декабря, 09:29

Updated 18 декабря, 09:29

Месяц не выходили на связь — российские туристы оказались в пыточной тюрьме Туниса

18 декабря 2024, 09:28
Российские туристы оказались в заключении в тюрьме Mornaguia в Тунисе, известной суровыми условиями содержания и даже пытками. Почти месяц россияне не выходили на связь.

Что известно о произошедшем с путешественниками в африканской стране — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Задержание в Тунисе

О задержании 11 российских туристов в Тунисе стало известно 13 декабря. Они путешествовали самостоятельно, а не в составе туристической группы, рассказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Компания собиралась посетить поселение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, 14 ноября, рассказала невеста одного из путешественников Сергея Анастасия. Туристы планировали посмотреть античные памятники Римской империи. После этой поездки девушка потеряла связь с возлюбленным. Спустя время с Анастасией связался родственник друга Сергея, с которым мужчина отправился в путешествие, и сообщил о задержании всех 11 человек. Как пишет Baza, пара собиралась играть свадьбу в конце года после возвращения жениха из поездки, но связи с Сергеем нет почти месяц. Близкие россиян написали петицию на имя президента Туниса Каиса Саида с просьбой отпустить их родных.

Задержанные в Тунисе российские туристы содержатся в печально известной тюрьме Mornaguia, расположенной недалеко от столицы. Им не предоставили переводчика, что затрудняет следствие. Это связано с нехваткой специалистов, которые имеют допуск к работе в суде.

Близкие задержанных рассказали, что условия содержания в тюрьме Mornaguia не самые худшие, но далеки от комфортных. Имеются большие проблемы с матрасами и одеялами, а также слишком острая еда. Об этом им заявил адвокат россиян.

Посольство РФ в Тунисе сообщило, что поддерживает контакт с властями африканского государства в вопросе задержания российских граждан. Дипломаты отметили, что права туристов не нарушаются, их самочувствие удовлетворительное, жалоб на условия содержания нет. В дипмиссии добавили, что район, куда отправились российские туристы, находится под особым контролем местных сил безопасности, так как там располагается важная для Туниса инфраструктура, в том числе принадлежащая министерству обороны республики. Кроме того, в приграничной зоне сохраняется напряженная ситуация из-за присутствия террористических ячеек. Причины задержания россиян до сих пор неизвестны.

Что известно о тюрьме Mornaguia

Тюрьма Mornaguia считается крупнейшей в Тунисе, однако известно она не только этим. В 2010 году международные правозащитные организации заявляли о жалобах на пытки в этой тюрьме, в том числе ударах палками и ногами со стороны охранников, и отсутствие должной медицинской помощи. В 2019 году власти страны стали распространять среди узников и охранников руководство по правам заключенных, чтобы улучшить условия содержания, сообщило РИА Новости. Также СМИ писали, что в 2024 году ряд заключенных устроил голодовку.

Кроме того, в 2023 году 5 опасных преступников сбежали из тюрьмы Mornaguia. После чего был выдан ордер на арест 18 тюремных служащий и руководителей.

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