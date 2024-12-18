Месяц не выходили на связь — российские туристы оказались в пыточной тюрьме Туниса

Компания собиралась посетить поселение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, 14 ноября, рассказала невеста одного из путешественников Сергея Анастасия. Туристы планировали посмотреть античные памятники Римской империи. После этой поездки девушка потеряла связь с возлюбленным. Спустя время с Анастасией связался родственник друга Сергея, с которым мужчина отправился в путешествие, и сообщил о задержании всех 11 человек. Как пишет Baza, пара собиралась играть свадьбу в конце года после возвращения жениха из поездки, но связи с Сергеем нет почти месяц. Близкие россиян написали петицию на имя президента Туниса Каиса Саида с просьбой отпустить их родных.