Неизвестный с ружьем открыл стрельбу во дворах Новосибирска

В полиции объяснили, что заявлений к ним не поступало и уже проводится проверка. Ранее подростки вылавливали неформалов в другом ТЦ и избивали их во дворе. Делом заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин, а помогла распространить информацию глава Лиги безопасности интернета Екатерина Мизулина.