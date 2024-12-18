Неизвестный с ружьем открыл стрельбу во дворах Новосибирска

Posted 18 декабря, 06:24
Published 18 декабря, 06:24
Modified 18 декабря, 06:26
Updated 18 декабря, 06:26
Все случилось 17 декабря, когда на улице было уже темно. Во дворе дома на улице 2-й Обской заметили мужчину, который зашел в подъезд дома №69 с чехлом из-под оружия.
Спустя время он вышел во двор, достал из чехла оружие и произвел выстрел в воздух. Мимо проходили люди. Что стало причиной данного инцидента, неизвестно.
В полиции объяснили, что заявлений к ним не поступало и уже проводится проверка. Ранее подростки вылавливали неформалов в другом ТЦ и избивали их во дворе. Делом заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин, а помогла распространить информацию глава Лиги безопасности интернета Екатерина Мизулина.