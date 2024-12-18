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Posted 18 декабря, 06:24

Published 18 декабря, 06:24

Modified 18 декабря, 06:26

Updated 18 декабря, 06:26

Мужчина после всего ушел

Неизвестный с ружьем открыл стрельбу во дворах Новосибирска

18 декабря 2024, 06:24
Фото: 1MI. Мужчина после всего ушел
В одном из дворов Новосибирска произошла стрельба: подробности рассказали очевидцы.

Все случилось 17 декабря, когда на улице было уже темно. Во дворе дома на улице 2-й Обской заметили мужчину, который зашел в подъезд дома №69 с чехлом из-под оружия.

Спустя время он вышел во двор, достал из чехла оружие и произвел выстрел в воздух. Мимо проходили люди. Что стало причиной данного инцидента, неизвестно.

В полиции объяснили, что заявлений к ним не поступало и уже проводится проверка. Ранее подростки вылавливали неформалов в другом ТЦ и избивали их во дворе. Делом заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин, а помогла распространить информацию глава Лиги безопасности интернета Екатерина Мизулина.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Полиция#Дом#Двор#Стрельба#Оружие
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