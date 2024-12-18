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Posted 18 декабря, 01:38

Published 18 декабря, 01:38

Modified 18 декабря, 01:40

Updated 18 декабря, 01:40

Сибирь проиграла

Новосибирский ХК «Сибирь» уступил омскому «Авангарду» в очередном матче

18 декабря 2024, 01:38
Фото: ХК Сибирь (Новосибирская область). Сибирь проиграла
В Новосибирске прошла игра «Сибири» и «Авангарда», которая закончилась проигрышем для первой команды, о чем стало известно после матча.

Новосибирские хоккеисты проиграли омичам. 17 декабря состоялся очередной матч, завершившийся со счетом 5:3. В последней игре шайбы забросили в ворота новосибирцы Григорий Белоусов, Владислав Кара и Тревор Мерфи.

Примечательно, но это была уже третья по счету победа «Авангарда» в текущем сезоне. Судя по таблице Восточной конференции, «Сибирь» расположена на 10-м месте, забив 29 очков, в то время как Омск расположен на восьмом месте с 34 очками.

Следующая игра запланирована с ХК «Амуром». Тем временем «Сибирь» обменяла нападающего с «Сочи».

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