Новосибирский ХК «Сибирь» уступил омскому «Авангарду» в очередном матче

Posted 18 декабря, 01:38
Published 18 декабря, 01:38
Modified 18 декабря, 01:40
Updated 18 декабря, 01:40
Новосибирские хоккеисты проиграли омичам. 17 декабря состоялся очередной матч, завершившийся со счетом 5:3. В последней игре шайбы забросили в ворота новосибирцы Григорий Белоусов, Владислав Кара и Тревор Мерфи.
Примечательно, но это была уже третья по счету победа «Авангарда» в текущем сезоне. Судя по таблице Восточной конференции, «Сибирь» расположена на 10-м месте, забив 29 очков, в то время как Омск расположен на восьмом месте с 34 очками.
Следующая игра запланирована с ХК «Амуром». Тем временем «Сибирь» обменяла нападающего с «Сочи».