Обращение с ТКО еженедельно обсуждают в координационном центре Правительства РФ

Согласно данным РЭО на октябрь 2024 года, доля ТКО, отправленных на переработку, составила 54,8%, на утилизацию и обезвреживание — 13,7%, а на захоронение — 83,9%. В рамках реформы с 2019 года по октябрь 2024-го в России было построено 286 объектов по обращению с ТКО: 146 из них предназначены для переработки, 79 — для утилизации и обезвреживания, 23 — для захоронения и 38 — это комплексные объекты. Начато внедрение раздельного сбора отходов (РСО): количество контейнерных площадок для раздельного накопления увеличилось на 43%, а контейнеров — на 68%. При этом, благодаря мерам поддержки, было закуплено 154,8 тысячи контейнеров для РСО, а по всей России под раздельное накопление оборудовано 200 тысяч площадок.