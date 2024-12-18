Обращение с ТКО еженедельно обсуждают в координационном центре Правительства РФ

Posted 18 декабря, 10:55
Published 18 декабря, 10:55
Modified 18 декабря, 10:55
Updated 18 декабря, 10:55
По информации пресс-службы Российского экологического оператора (РЭО), в последние недели было отмечено, что ряд вопросов в этой области все еще требует решения. В основном эти вопросы связаны с функционированием региональных операторов, а также обеспечением их необходимым количеством мусоровозов и контейнеров. Об этом пишет 56orb.ru.
В пресс-службе РЭО сообщили, что работа организована по пяти ключевым направлениям: «Региональные операторы», «Обеспеченность спецтехникой», «Обеспеченность контейнерными площадками», «Обеспеченность контейнерами» и «Инфраструктура обращения». Кроме того, на штабах участники отрасли, различных ведомств и РЭО активно обсуждают и вносят изменения в предложения, направленные на улучшение системы обращения с ТКО. За последний месяц было предложено множество идей, которые уже получили развитие в виде новых нормативно-правовых актов.
С 2020 года регоператоры столкнулись с увеличением затрат на транспортировку, которое превышает уровень инфляции на 20-30%. На совещании в штабе было предложено принять меры для изменения ситуации, в частности, пересмотреть законодательство о тарифном регулировании, чтобы учесть выпадающие расходы операторов в течение ближайшего цикла. В настоящее время разрыв между ростом расходов и их отражением в тарифах может достигать двух лет.
Также необходимо, чтобы тарифы регулировались на основе информации, которая поступает в Федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО).
Кроме того, для контроля за вывозом отходов с контейнерных площадок регионам необходимо установить видеонаблюдение. В ноябре три региона начали тестирование этой системы.
Согласно данным РЭО на октябрь 2024 года, доля ТКО, отправленных на переработку, составила 54,8%, на утилизацию и обезвреживание — 13,7%, а на захоронение — 83,9%. В рамках реформы с 2019 года по октябрь 2024-го в России было построено 286 объектов по обращению с ТКО: 146 из них предназначены для переработки, 79 — для утилизации и обезвреживания, 23 — для захоронения и 38 — это комплексные объекты. Начато внедрение раздельного сбора отходов (РСО): количество контейнерных площадок для раздельного накопления увеличилось на 43%, а контейнеров — на 68%. При этом, благодаря мерам поддержки, было закуплено 154,8 тысячи контейнеров для РСО, а по всей России под раздельное накопление оборудовано 200 тысяч площадок.