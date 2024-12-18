Пенсию проиндексируют дважды: как изменятся выплаты в 2025 году

После почти десятилетнего перерыва индексация страховых пенсий для работающих пенсионеров возвращается. С 1 января 2025 года их пенсии увеличатся на 7,3%, причем перерасчет будет производиться на основе общей суммы пенсии с учетом всех предыдущих индексаций. Однако фактически прибавка будет применена только к выплатам, которые пенсионеры получают на руки.