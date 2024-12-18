Пенсию проиндексируют дважды: как изменятся выплаты в 2025 году

Posted 18 декабря, 01:03
Published 18 декабря, 01:03
Modified 18 декабря, 01:03
Updated 18 декабря, 01:03
После почти десятилетнего перерыва индексация страховых пенсий для работающих пенсионеров возвращается. С 1 января 2025 года их пенсии увеличатся на 7,3%, причем перерасчет будет производиться на основе общей суммы пенсии с учетом всех предыдущих индексаций. Однако фактически прибавка будет применена только к выплатам, которые пенсионеры получают на руки.
Для работающих пенсионеров это значимое изменение, так как раньше они могли получить индексацию только после увольнения. Теперь же повышение произойдет автоматически, но с учетом особенности: пропущенные индексации будут возвращены только после окончания трудовой деятельности.
С 1 января минимальный прожиточный уровень будет увеличен, что повлечет за собой автоматическое увеличение социальных доплат для пенсионеров, чья пенсия вместе с другими выплатами не достигает этой планки. Для сравнения, федеральный минимум для трудоспособного населения составит 19 329 рублей, но в регионах он может быть выше.
Кроме того, новый порядок устанавливает, что даже при наличии долгов у пенсионеров после всех удержаний сумма их доходов не может быть меньше прожиточного минимума в регионе.
Для военных пенсионеров в 2025 году продолжит действовать коэффициент денежного довольствия 89,83%, который используется для расчета пенсий. Индексация пенсий для этой категории составит 4,5%, но увеличения коэффициента в следующем году не планируется. Это значит, что рост выплат будет происходить за счет общего повышения пенсионного обеспечения.
Пенсионные баллы, которые используются для расчета страховых пенсий, в 2025 году будут начисляться с учетом увеличенной предельной базы страховых взносов. Эта база составит 2 759 000 рублей.
Если пенсионер зарабатывает на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), то за год он сможет получить примерно 0,976 балла, что чуть ниже одного полного балла. У работающих пенсионеров сохранится ежегодный перерасчет пенсий в августе на основании уплаченных за них страховых взносов.
С 2025 года пенсионеры старше 80 лет, а также инвалиды первой группы, начнут получать автоматическую доплату в размере 1200 рублей ежемесячно. Для назначения этой суммы не потребуется оформлять уход за ними через официальные органы.
Однако аналогичные выплаты для пенсионеров моложе 80 лет, которые нуждаются в уходе, больше не будут назначаться. Исключение составляют только те случаи, когда такие выплаты уже были назначены ранее.
Супруги погибших военнослужащих смогут получать пенсии по потере кормильца независимо от своего возраста или трудоспособности, если у них есть дети младше 23 лет. При этом право на работу и получение пенсии одновременно сохраняется. Это изменение значительно расширяет поддержку семей военнослужащих.
С 2025 года прекратится выплата денежной компенсации за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации для инвалидов. Вместо этого обеспечение протезами и другими средствами будет проводиться в рамках государственной программы. Это изменение направлено на унификацию правил, однако вызывает вопросы у тех, кто привык решать такие вопросы самостоятельно.