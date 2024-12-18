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Posted 18 декабря, 04:48

Published 18 декабря, 04:48

Modified 18 декабря, 04:50

Updated 18 декабря, 04:50

Новогодний паровоз встречали сотни новосибирцев

Поезд Деда Мороза прибыл в Новосибирск: смотрим яркие фото

18 декабря 2024, 04:48
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Новогодний паровоз встречали сотни новосибирцев

В Новосибирск прибыл поезд Деда Мороза

Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
Новогодний состав с настоящим паровозом вызывал восторг как детей, так и взрослых, передает корреспондент Atas.Info

Новогодний поезд Деда Мороза прибыл на станцию Новосибирск-Главный точно по расписанию, в 9:10. Во главе состава сверкал огнями паровоз, в клубах дыма и пара.

— Папа, папа, смотри, паровоз, это паровоз! Он настоящий, настоящий! — кричал мальчик лет шести и никак не мог остановиться. Похоже, что ребенок меньше бы удивился, увидев настоящих Деда Мороза со Снегурочкой.

Вход на перрон был свободный и встречать праздничный состав собрались несколько сотен человек. Несмотря на то, что поезд простоит на первом пути до вечера, понять этих людей можно — есть что-то волшебное, когда в предрассветной мгле ты видишь прибытие передвижной резиденции новогоднего волшебника

Для собравшихся приготовили выступления артистовДля собравшихся приготовили выступления артистов
Для собравшихся приготовили выступления артистовДля собравшихся приготовили выступления артистов
Для собравшихся приготовили выступления артистовДля собравшихся приготовили выступления артистов
Для собравшихся приготовили выступления артистовДля собравшихся приготовили выступления артистов
Для собравшихся приготовили выступления артистов. Фото: Артем Шершгев. atas.info

Пока дети с родителями с удовольствием слушали аниматоров и пританцовывали под новогодние мелодии, корреспондент Atas.Info отправился рассматривать паровоз. По сути, локомотив из прошлого и есть в этом составе самое настоящее чудо. Ну где еще в наше время увидишь такую машину на ходу? И абсолютно понятно разочарование жителей Новокузнецка, к которым накануне новогодний поезд пришел, ведомый обычным локомотивом, пусть и украшенным новогодними гирляндами.

Паровоз на стоянке не останавиливает котел, выпускает пар и издает разные завораживающие звукиПаровоз на стоянке не останавиливает котел, выпускает пар и издает разные завораживающие звуки
Паровоз на стоянке не останавиливает котел, выпускает пар и издает разные завораживающие звукиПаровоз на стоянке не останавиливает котел, выпускает пар и издает разные завораживающие звуки
Паровоз на стоянке не останавиливает котел, выпускает пар и издает разные завораживающие звукиПаровоз на стоянке не останавиливает котел, выпускает пар и издает разные завораживающие звуки
Паровоз на стоянке не останавиливает котел, выпускает пар и издает разные завораживающие звукиПаровоз на стоянке не останавиливает котел, выпускает пар и издает разные завораживающие звуки
Паровоз на стоянке не останавиливает котел, выпускает пар и издает разные завораживающие звуки. Фото: Артем Шершнев. atas.info

Оказалось, что попасть в кабину паровоза можно было абсолютно бесплатно и всем желающим. Судя по всему, о такой возможности в анонсе речь не шла, поскольку к узкой лесенке, ведущей наверх, выстроилась совсем небольшая очередь из тех, кто заметил приглашающие жесты машиниста.

В кабине локомотива жарко, тесно и невероятно интересно. Машинист Николай открыл топку и позволил заглянуть внутрь — она окзалась огромной. Железнодорожник рассказал, что на стоянке подкидывает уголь лопатой, а вовремя пути топливо подается автоматически по транспортеру из тендера, так называется специальный отсек для топлива, расположенный за паровозом.

— Никогда не думал, что посчатливится оказаться в настоящей паровозной кабине. Мы пришли с дочерью, у нас есть билеты на все вагоны, но как по мне, так больше ничего и нужно. Я почувствал себя маленьким мальчиком, у которого сбылась какая-то невероятная детская мечта, — признался молодой мужчина, представившийся Андреем.
Сегодня, наверное, это самая лучшая фотозона в НовосибирскеСегодня, наверное, это самая лучшая фотозона в Новосибирске
Сегодня, наверное, это самая лучшая фотозона в НовосибирскеСегодня, наверное, это самая лучшая фотозона в Новосибирске
Сегодня, наверное, это самая лучшая фотозона в НовосибирскеСегодня, наверное, это самая лучшая фотозона в Новосибирске
Сегодня, наверное, это самая лучшая фотозона в НовосибирскеСегодня, наверное, это самая лучшая фотозона в Новосибирске
Сегодня, наверное, это самая лучшая фотозона в НовосибирскеСегодня, наверное, это самая лучшая фотозона в Новосибирске
Сегодня, наверное, это самая лучшая фотозона в Новосибирске. Фото: Артем Шершнев. atas.info

На перроне шла бойкая торговля сувенирами, а в вагон-лавку даже выстроилась очередь. Но ударить в колокол-рынду, отпривить открытку новогодней почтой или сфотографироваться с аниматорами можно было абсолютно бесплатно. И так не уж и важно было заплатить несколько тысяч за билет, чтобы попасть внутрь праздничных вагонов. На перроне чувствовалась праздничная атмосфера и похоже, все здесь были хоть чуть-чуть, но счастливы.

Новый год — это не только сказочный праздник, но и вполне прибыльный бизнесНовый год — это не только сказочный праздник, но и вполне прибыльный бизнес
Новый год — это не только сказочный праздник, но и вполне прибыльный бизнес. Фото: Артем Шершнев. atas.info

В этом году поезд Деда Мороза проедет через 60 российских городов. Вечером паровоз даст прощальный гудок и состав отправится на запад. Следующая стоянка в Омске. Там все билеты на посещение праздничного состава давно распроданы.

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