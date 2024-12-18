Поезд Деда Мороза прибыл в Новосибирск: смотрим яркие фото

На перроне шла бойкая торговля сувенирами, а в вагон-лавку даже выстроилась очередь. Но ударить в колокол-рынду, отпривить открытку новогодней почтой или сфотографироваться с аниматорами можно было абсолютно бесплатно. И так не уж и важно было заплатить несколько тысяч за билет, чтобы попасть внутрь праздничных вагонов. На перроне чувствовалась праздничная атмосфера и похоже, все здесь были хоть чуть-чуть, но счастливы.