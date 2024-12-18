Поезд Деда Мороза прибыл в Новосибирск: смотрим яркие фото

Posted 18 декабря, 04:48
Published 18 декабря, 04:48
Modified 18 декабря, 04:50
Updated 18 декабря, 04:50
Новогодний поезд Деда Мороза прибыл на станцию Новосибирск-Главный точно по расписанию, в 9:10. Во главе состава сверкал огнями паровоз, в клубах дыма и пара.
— Папа, папа, смотри, паровоз, это паровоз! Он настоящий, настоящий! — кричал мальчик лет шести и никак не мог остановиться. Похоже, что ребенок меньше бы удивился, увидев настоящих Деда Мороза со Снегурочкой.
Вход на перрон был свободный и встречать праздничный состав собрались несколько сотен человек. Несмотря на то, что поезд простоит на первом пути до вечера, понять этих людей можно — есть что-то волшебное, когда в предрассветной мгле ты видишь прибытие передвижной резиденции новогоднего волшебника
Пока дети с родителями с удовольствием слушали аниматоров и пританцовывали под новогодние мелодии, корреспондент Atas.Info отправился рассматривать паровоз. По сути, локомотив из прошлого и есть в этом составе самое настоящее чудо. Ну где еще в наше время увидишь такую машину на ходу? И абсолютно понятно разочарование жителей Новокузнецка, к которым накануне новогодний поезд пришел, ведомый обычным локомотивом, пусть и украшенным новогодними гирляндами.
Оказалось, что попасть в кабину паровоза можно было абсолютно бесплатно и всем желающим. Судя по всему, о такой возможности в анонсе речь не шла, поскольку к узкой лесенке, ведущей наверх, выстроилась совсем небольшая очередь из тех, кто заметил приглашающие жесты машиниста.
В кабине локомотива жарко, тесно и невероятно интересно. Машинист Николай открыл топку и позволил заглянуть внутрь — она окзалась огромной. Железнодорожник рассказал, что на стоянке подкидывает уголь лопатой, а вовремя пути топливо подается автоматически по транспортеру из тендера, так называется специальный отсек для топлива, расположенный за паровозом.
— Никогда не думал, что посчатливится оказаться в настоящей паровозной кабине. Мы пришли с дочерью, у нас есть билеты на все вагоны, но как по мне, так больше ничего и нужно. Я почувствал себя маленьким мальчиком, у которого сбылась какая-то невероятная детская мечта, — признался молодой мужчина, представившийся Андреем.
На перроне шла бойкая торговля сувенирами, а в вагон-лавку даже выстроилась очередь. Но ударить в колокол-рынду, отпривить открытку новогодней почтой или сфотографироваться с аниматорами можно было абсолютно бесплатно. И так не уж и важно было заплатить несколько тысяч за билет, чтобы попасть внутрь праздничных вагонов. На перроне чувствовалась праздничная атмосфера и похоже, все здесь были хоть чуть-чуть, но счастливы.
В этом году поезд Деда Мороза проедет через 60 российских городов. Вечером паровоз даст прощальный гудок и состав отправится на запад. Следующая стоянка в Омске. Там все билеты на посещение праздничного состава давно распроданы.