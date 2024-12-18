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Posted 18 декабря, 03:40

Published 18 декабря, 03:40

Modified 18 декабря, 03:42

Updated 18 декабря, 03:42

Елку украли

Похититель нового года появился в Новосибирске — он ворует елки в подъездах

18 декабря 2024, 03:40
Фото: 1MI. Елку украли

Житель Новосибирска украл новогоднюю елку из чужого подъезда

В Новосибирске неизвестный похитил елку из подъезда, о чем рассказали очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел в Кировском районе. Как рассказали очевидцы, в Южно-Чемском жилмассиве, а именно в дом №18 по улице Виктора Шевелева пришел неизвестный.

Судя по кадрам из видео, это был молодой человек. Убедившись в том, что его не видят жильцы дома, мужчина похитил стоящую в подъезде елку. Ее украсили сами новосибирцы для новогоднего настроения.

Однако похитителя нового года запечатлели на камеру. Дерево он вынес из подъезда и ушел в неизвестном направлении. Мужчине посоветовали вернуть елку по-хорошему. Ранее в Новосибирске у торговца изъяты елки-нелегалки.

Видео: соцсети.
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#Эмилия Губарева#Видео#Новосибирск#Дом#Новый год#Елка#Похищение#Украшения#Подъезд
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