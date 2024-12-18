Похититель нового года появился в Новосибирске — он ворует елки в подъездах

Posted 18 декабря, 03:40
Published 18 декабря, 03:40
Modified 18 декабря, 03:42
Updated 18 декабря, 03:42
Инцидент произошел в Кировском районе. Как рассказали очевидцы, в Южно-Чемском жилмассиве, а именно в дом №18 по улице Виктора Шевелева пришел неизвестный.
Судя по кадрам из видео, это был молодой человек. Убедившись в том, что его не видят жильцы дома, мужчина похитил стоящую в подъезде елку. Ее украсили сами новосибирцы для новогоднего настроения.
Однако похитителя нового года запечатлели на камеру. Дерево он вынес из подъезда и ушел в неизвестном направлении. Мужчине посоветовали вернуть елку по-хорошему. Ранее в Новосибирске у торговца изъяты елки-нелегалки.