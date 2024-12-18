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Posted 18 декабря, 04:30

Published 18 декабря, 04:30

Modified 18 декабря, 04:32

Updated 18 декабря, 04:32

Школы не достраивают

Полпред Серышев возмутился из-за недостроенных школ в Новосибирской области

18 декабря 2024, 04:30
Фото: atas.info. Школы не достраивают
В Новосибирской области остались недовольны темпами строительства школ, о чем сообщил Полпред президента в СФО.

Полномочный представитель Президента России в Сибири заявил, что в регионе до сих пор не сданы восемь школ. Их все не могли достроить вовремя.

Причем среди проблем, повлиявших на задержки, были как ошибки в проектировании, неответственные подрядчики, так и финансовые сложности. По словам Анатолия Серышева, такие вопросы нужно решать с самого начала, чтобы не доводить ситуацию до критической.

Как оказалось, самый худший результат по строительству школ во всей Сибири именно у Новосибирской области. Есть и другие регионы в аутсайдерах. Выполнил все задачи только Красноярский край. Всего в СФО достраивают еще 40 школ. Тем временем в городе пока остановлено строительство шести концессионных школ.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Школа#Строительство#СФО#Полпред СФО
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