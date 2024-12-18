Полпред Серышев возмутился из-за недостроенных школ в Новосибирской области

Posted 18 декабря, 04:30
Published 18 декабря, 04:30
Modified 18 декабря, 04:32
Updated 18 декабря, 04:32
Полномочный представитель Президента России в Сибири заявил, что в регионе до сих пор не сданы восемь школ. Их все не могли достроить вовремя.
Причем среди проблем, повлиявших на задержки, были как ошибки в проектировании, неответственные подрядчики, так и финансовые сложности. По словам Анатолия Серышева, такие вопросы нужно решать с самого начала, чтобы не доводить ситуацию до критической.
Как оказалось, самый худший результат по строительству школ во всей Сибири именно у Новосибирской области. Есть и другие регионы в аутсайдерах. Выполнил все задачи только Красноярский край. Всего в СФО достраивают еще 40 школ. Тем временем в городе пока остановлено строительство шести концессионных школ.