Полпред Серышев возмутился из-за недостроенных школ в Новосибирской области

Как оказалось, самый худший результат по строительству школ во всей Сибири именно у Новосибирской области. Есть и другие регионы в аутсайдерах. Выполнил все задачи только Красноярский край. Всего в СФО достраивают еще 40 школ. Тем временем в городе пока остановлено строительство шести концессионных школ.