Повышение штрафов за нарушения ПДД — что ждет водителей с 2025 года

За непристегнутый ремень придется отдать 1,5 тысячи, вместо одной. Аналогичная сумма за проезд на красный сигнал светофора, но если нарушение осуществили повторно, то нарушителя оштрафуют уже на 7,5 тысяч. Любителям пьяной езды придется отдать уже не 30, а 45 тысяч рублей.