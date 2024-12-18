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Posted 18 декабря, 02:05

Published 18 декабря, 02:05

Modified 18 декабря, 02:07

Updated 18 декабря, 02:07

Штрафы вырастут

Повышение штрафов за нарушения ПДД — что ждет водителей с 2025 года

18 декабря 2024, 02:05
Фото: 1MI. Штрафы вырастут

В Новосибирске увеличат штрафы для водителей за нарушения ПДД с 2025 года

Повышенные штрафы ждут водителей из Новосибирска, которые нарушают ПДД, о чем сообщили в Госдуме.

Депутаты Госдумы одобрили поправки в Кодекс, предполагающие увеличение штрафов за несоблюдение ПДД. Произойдет это с 1 января 2025 года. Изменения будут существенные.

За непристегнутый ремень придется отдать 1,5 тысячи, вместо одной. Аналогичная сумма за проезд на красный сигнал светофора, но если нарушение осуществили повторно, то нарушителя оштрафуют уже на 7,5 тысяч. Любителям пьяной езды придется отдать уже не 30, а 45 тысяч рублей.

Водители, любящие погонять, превысив скорость, заплатят от 750 до 7,5 тысячи. Сейчас же новосибирцы платят 500-5 тысяч рублей. За стоянку в неположенном месте увеличили наказание с 1,5 до 2,2 тысячи рублей.

Еще одним важным изменением станет льгота. Если сейчас у автомобилистов есть 20 дней на скидку в 50%, то с другого года будет уже 30 дней, но со скидкой 25%.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Автомобиль#Автомобили#Штраф#Водители#ПДД#2025 год
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