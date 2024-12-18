Проезд автомобилей ограничили в двух районах Новосибирска — причина

Ограничения действуют в двух районах: Центральном и Ленинском. В первом на несколько метров сузили дорогу на улице Писарева и закрыли часть улицы Ольги Жилиной, в районе дома №69 на Н. Островского. Неудобства для водителей продлятся до 28 декабря.