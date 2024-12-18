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Posted 18 декабря, 06:24

Published 18 декабря, 06:24

Modified 18 декабря, 06:26

Updated 18 декабря, 06:26

Будет идти ремонт

Проезд автомобилей ограничили в двух районах Новосибирска — причина

18 декабря 2024, 06:24
Фото: 1MI. Будет идти ремонт

Проезд транспорта ограничили в Новосибирске из-за ремонта теплотрасс

В Новосибирске ограничено движение на нескольких улицах: мэрия назвала подробности.

Ограничения действуют в двух районах: Центральном и Ленинском. В первом на несколько метров сузили дорогу на улице Писарева и закрыли часть улицы Ольги Жилиной, в районе дома №69 на Н. Островского. Неудобства для водителей продлятся до 28 декабря.

Также дорогу сузили на 3,5 метра на улице Связистов, у дома №58. Полностью откроют проезд 28 декабря. Оба ограничения связаны с ремонтом теплотрасс.

Автомобилистов попросили соблюдать правила и обращать внимание на знаки, стоящие на дорогах. Ранее стало известно, что штрафы за нарушения ПДД изменятся. Они ударят по кошельку водителей.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Ремонт#Авария#Теплотрасса#Автомобили#Водители
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