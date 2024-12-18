Проезд автомобилей ограничили в двух районах Новосибирска — причина

Posted 18 декабря, 06:24
Published 18 декабря, 06:24
Modified 18 декабря, 06:26
Updated 18 декабря, 06:26
Ограничения действуют в двух районах: Центральном и Ленинском. В первом на несколько метров сузили дорогу на улице Писарева и закрыли часть улицы Ольги Жилиной, в районе дома №69 на Н. Островского. Неудобства для водителей продлятся до 28 декабря.
Также дорогу сузили на 3,5 метра на улице Связистов, у дома №58. Полностью откроют проезд 28 декабря. Оба ограничения связаны с ремонтом теплотрасс.
Автомобилистов попросили соблюдать правила и обращать внимание на знаки, стоящие на дорогах. Ранее стало известно, что штрафы за нарушения ПДД изменятся. Они ударят по кошельку водителей.