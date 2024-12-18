Работа с елками и шоколадом: подборка самых необычных вакансий перед Новым годом

В одной из белгородских шоколадных мастерских открыта вакансия для упаковщика конфет. Кандидатам не требуется опыт работы — главное, чтобы вы были трудолюбивы и готовы к монотонной, но приятной работе. Условия включают полный рабочий день и дружный коллектив. Каждый день — это как в шоколадной сказке!