Работа с елками и шоколадом: подборка самых необычных вакансий перед Новым годом

Posted 18 декабря, 11:14
Published 18 декабря, 11:14
Modified 18 декабря, 11:16
Updated 18 декабря, 11:16
Зарплата: до 50 000 рублей в месяц
В одной из белгородских шоколадных мастерских открыта вакансия для упаковщика конфет. Кандидатам не требуется опыт работы — главное, чтобы вы были трудолюбивы и готовы к монотонной, но приятной работе. Условия включают полный рабочий день и дружный коллектив. Каждый день — это как в шоколадной сказке!
Зарплата: до 125 000 рублей в месяц
Кто сказал, что Новый год только для детей? В Уфе разыскивают энергичных и харизматичных аниматоров для воплощения образов Деда Мороза и Снегурочки. В задачи входит проведение утренников и мероприятий для детей. Опыт работы необязателен — обучение и поддержка обеспечены. Отличный вариант для тех, кто хочет почувствовать себя настоящим волшебником.
Зарплата: от 80 000 рублей в месяц (с учетом процентов от продаж)
Продажа живых ёлок перед праздниками — сезонная классика. В столице такие вакансии особенно востребованы. Кандидатам предлагается работа с кассой, упаковка елок и помощь покупателям с выбором. От вас потребуются коммуникабельность, физическая выносливость и готовность к обучению. Взамен работодатель предоставляет теплую униформу и обещает праздничное настроение.
Зарплата: от 60 000 рублей в месяц
Любите лед и хотите делиться своим опытом? Работа инструктором на катке — отличный выбор. Главное требование — умение уверенно стоять на коньках. Среди обязанностей: помощь посетителям, инструктаж по безопасности и индивидуальные уроки. Работодатели предлагают дополнительные бонусы: питание, транспорт и скидки.
Зарплата: от 35 000 рублей в месяц
Для тех, кто любит технику и свежий горный воздух, подходит вакансия механика канатной дороги. Работа в горнолыжном комплексе требует умения справляться с оборудованием, однако опыт необязателен — всему научат на месте. Удобный график и транспорт до места работы делают эту вакансию привлекательной для жителей близлежащих районов.
Зарплата: до 65 000 рублей в месяц
Умеете работать руками и хотите освоить новое ремесло? Тогда эта вакансия для вас. Опыт работы необязателен — кандидатов обучают прямо на месте. Вам предстоит заточка коньков для посетителей катка. Работодатель обещает удобные условия, стабильный заработок и дружелюбную атмосферу.