Работяга с новосибирского завода выиграл 2 миллиона рублей

Миллионером стал Владимир Шумейко. Он купил три лотерейных билеты и один из них принес ему выигрыш. Всего новосибирец получил 2 млн рублей. Примечательно, но купил билеты сибиряк за пять минут до закрытия киоска. Удача была на его стороне, но об этом он узнал только дома.