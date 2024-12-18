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Posted 18 декабря, 07:08

Published 18 декабря, 07:08

Modified 18 декабря, 07:10

Updated 18 декабря, 07:10

Деньги выиграл сибиряк

Работяга с новосибирского завода выиграл 2 миллиона рублей

18 декабря 2024, 07:08
Фото: 1MI. Деньги выиграл сибиряк
В Новосибирске сотрудник завода выиграл миллионы рублей, о чем сообщили представители лотереи.

Миллионером стал Владимир Шумейко. Он купил три лотерейных билеты и один из них принес ему выигрыш. Всего новосибирец получил 2 млн рублей. Примечательно, но купил билеты сибиряк за пять минут до закрытия киоска. Удача была на его стороне, но об этом он узнал только дома.

Семья Владимира не сразу поверила в выигрыш. Незадолго до покупки дочь прочитала гороскоп отца, в котором говорилось о денежной удаче. Также счастливчику всегда помогает живая черепаха, живущая дома. Мужчина уверен, что именно она притянула ему победу.

Сам Владимир чистит металл на заводе. Деньги он планирует потратить на ремонт квартиры, а своей супруге купит шубу. Это не единственный миллионер из Новосибирска.

Фото: «Столото»
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Деньги#Лотерея#Выигрыш#Удача
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