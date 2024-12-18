atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 18 декабря, 07:08

Published 18 декабря, 07:08

Modified 18 декабря, 07:10

Updated 18 декабря, 07:10

Будет прохладно

Снегопады и морозы обрушатся на Новосибирскую область

18 декабря 2024, 07:08
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Будет прохладно
В Новосибирской области ожидаются снегопады, о чем информируют погодные сервисы.

Всю неделю в регионе будет тепло. Средняя температура составит -6 днем и -6…-10 ночью. С субботы, 21 декабря, начнутся снегопады. Их передают прямо до конца 2024 года. Об этом говорят данные «Яндекс. Погоды».

Сайт gismeteo прогнозирует снег с 21 по 24 число. Затем снег не прекратится с 29 декабря по 19 января. После наступления Нового года похолодает до -11…-15.

Rusmeteo обещает морозы до -30 с 1 января. Они продержатся все каникулы. Постоянный снег начнется с 9 января. Ранее синоптики предупреждали, что декабрь будет аномально теплым. Погоду даже называли весенней, потому что обещали потепление до -1.

Аномальные морозы до -45 нагрянут в Новосибирск — когда лучше не выходить из дома
Узнать подробнее
Читайте также:
Поезд Деда Мороза прибыл в Новосибирск: смотрим яркие фотоНаписать письмо Деду Морозу — шаблон для послания в 2024–2025 годуМорозы покинут Новосибирскую область — когда ждать потепления
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Прогноз#Зима#Снег#Снегопад
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика