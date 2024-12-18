Снегопады и морозы обрушатся на Новосибирскую область

Posted 18 декабря, 07:08
Published 18 декабря, 07:08
Modified 18 декабря, 07:10
Updated 18 декабря, 07:10
Всю неделю в регионе будет тепло. Средняя температура составит -6 днем и -6…-10 ночью. С субботы, 21 декабря, начнутся снегопады. Их передают прямо до конца 2024 года. Об этом говорят данные «Яндекс. Погоды».
Сайт gismeteo прогнозирует снег с 21 по 24 число. Затем снег не прекратится с 29 декабря по 19 января. После наступления Нового года похолодает до -11…-15.
Rusmeteo обещает морозы до -30 с 1 января. Они продержатся все каникулы. Постоянный снег начнется с 9 января. Ранее синоптики предупреждали, что декабрь будет аномально теплым. Погоду даже называли весенней, потому что обещали потепление до -1.