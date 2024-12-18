Снегопады и морозы обрушатся на Новосибирскую область

Rusmeteo обещает морозы до -30 с 1 января. Они продержатся все каникулы. Постоянный снег начнется с 9 января. Ранее синоптики предупреждали, что декабрь будет аномально теплым. Погоду даже называли весенней, потому что обещали потепление до -1.