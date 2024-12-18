Ученые заявили, что вредная еда сокращает жизнь

Результаты исследования показали, что фастфуд занимает лидирующие позиции среди продуктов, сокращающих продолжительность жизни. Так, хот-доги могут «отнять» 36 минут жизни, копченое мясо — 24 минуты, а завтрак с яйцами и бутербродом — 13,6 минут. Другие популярные блюда, такие как газировка без сахара, чизбургеры и бекон, также негативно влияют на продолжительность жизни, сокращая ее на 12, 9 и 6 минут соответственно, пишет ИА RuNews24.ru.