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Posted 18 декабря, 09:00

Published 18 декабря, 09:00

Modified 19 декабря, 05:15

Updated 19 декабря, 05:15

Ученые заявили, что вредная еда сокращает жизнь

18 декабря 2024, 09:00
Исследователи Мичиганского университета провели исследование, чтобы выяснить, какие продукты питания могут негативно сказываться на продолжительности жизни человека.

В ходе работы ученые проанализировали около 6000 популярных американских продуктов, чтобы оценить их влияние на здоровье с учетом содержания жиров, сахара и других макро- и микроэлементов.

Результаты исследования показали, что фастфуд занимает лидирующие позиции среди продуктов, сокращающих продолжительность жизни. Так, хот-доги могут «отнять» 36 минут жизни, копченое мясо — 24 минуты, а завтрак с яйцами и бутербродом — 13,6 минут. Другие популярные блюда, такие как газировка без сахара, чизбургеры и бекон, также негативно влияют на продолжительность жизни, сокращая ее на 12, 9 и 6 минут соответственно, пишет ИА RuNews24.ru.

С другой стороны, некоторые продукты, наоборот, могут продлить жизнь. Сэндвич с арахисовым маслом и джемом увеличивает продолжительность жизни на 32 минуты, орехи и семечки — на 24 минуты, а фрукты и некоторые виды рыбы — на 10 минут.

Исследователи также подчеркнули, что увеличение доли фруктов и овощей в рационе может привести к значительному увеличению продолжительности жизни. Каждые 10 процентов калорий, получаемых из этих продуктов, а не из мяса или переработанных продуктов, могут увеличить продолжительность жизни на 48 минут.

По мнению профессора Оливье Жолье, одного из авторов исследования, изменение рациона питания может существенно улучшить здоровье человека, и для этого не требуется радикальных изменений в привычном меню. Он отметил, что даже небольшие корректировки в питании могут приносить значительные долгосрочные преимущества для здоровья.

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