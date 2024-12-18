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Posted 18 декабря, 07:55

Published 18 декабря, 07:55

Modified 18 декабря, 07:55

Updated 18 декабря, 07:55

В «Домклик» перечислили регионы — лидеры по выданной за год ипотеке

В «Домклик» перечислили регионы — лидеры по выданной за год ипотеке

18 декабря 2024, 07:55
Фото: 1MI.
По итогам 2024 года рейтинг российских регионов по объемам ипотечных кредитов ожидаемо возглавила Москва. Аналитики «Домклик» представили результаты исследования, в котором были учтены сделки по ипотеке, осуществленные в текущем году через Сбербанк.

Представленные данные, хоть и не за полный год, рисуют четкую картину: ипотечный рынок продолжает демонстрировать свою активность и развитие именно в столице, пишет newsnn.ru. В этом году общий объем выданных жилищных кредитов в Москве составил 240,3 миллиарда рублей, что составляет 11,6% от всех выданных кредитов в стране.

Второе место заняла Московская область с показателем 191,2 миллиарда рублей, или 9,2% доли от общего объема выдач по России. На третьем месте — Санкт-Петербург, где было выдано 119,8 миллиарда рублей, показатель составил 5,8% от общего объема выданных кредитов по России.

Далее идут Краснодарский край (113 миллиардов рублей, 5,4% от общего объема выдач в России) и Тюменская область (88,2 миллиарда рублей, 4,2% от общего объема выдач).

В топ-10 также вошли Свердловская область, Башкортостан, Татарстан, Ростовская область и Приморский край, доля которых от общего объема выдач ипотеки по всей стране — от 3,7% до 2%. В денежном выражении это составляет от 75,8 млрд рублей до 42,2 млрд рублей.

Топ-10 регионов по объему выдачи ипотеки в 2024 году

Регион

Объем выдачи в 2024 году, млрд руб

Доля от объема выдач по РФ, %

Москва

240,3

11,6%

Московская область

191,2

9,2%

Санкт-Петербург

119,8

5,8%

Краснодарский край

113,0

5,4%

Тюменская область

88,2

4,2%

Свердловская область

75,8

3,7%

Республика Башкортостан

75,0

3,6%

Республика Татарстан

64,6

3,1%

Ростовская область

54,0

2,6%

Приморский край

42,2

2,0%

Согласно прогнозам, в текущем году Сбербанк планирует выдать ипотечные кредиты на общую сумму 2,6 триллиона рублей по всей России.

#Общество
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