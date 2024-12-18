В «Домклик» перечислили регионы — лидеры по выданной за год ипотеке

Представленные данные, хоть и не за полный год, рисуют четкую картину: ипотечный рынок продолжает демонстрировать свою активность и развитие именно в столице, пишет newsnn.ru. В этом году общий объем выданных жилищных кредитов в Москве составил 240,3 миллиарда рублей, что составляет 11,6% от всех выданных кредитов в стране.