В «Домклик» перечислили регионы — лидеры по выданной за год ипотеке

Posted 18 декабря, 07:55
Published 18 декабря, 07:55
Modified 18 декабря, 07:55
Updated 18 декабря, 07:55
Представленные данные, хоть и не за полный год, рисуют четкую картину: ипотечный рынок продолжает демонстрировать свою активность и развитие именно в столице, пишет newsnn.ru. В этом году общий объем выданных жилищных кредитов в Москве составил 240,3 миллиарда рублей, что составляет 11,6% от всех выданных кредитов в стране.
Второе место заняла Московская область с показателем 191,2 миллиарда рублей, или 9,2% доли от общего объема выдач по России. На третьем месте — Санкт-Петербург, где было выдано 119,8 миллиарда рублей, показатель составил 5,8% от общего объема выданных кредитов по России.
Далее идут Краснодарский край (113 миллиардов рублей, 5,4% от общего объема выдач в России) и Тюменская область (88,2 миллиарда рублей, 4,2% от общего объема выдач).
В топ-10 также вошли Свердловская область, Башкортостан, Татарстан, Ростовская область и Приморский край, доля которых от общего объема выдач ипотеки по всей стране — от 3,7% до 2%. В денежном выражении это составляет от 75,8 млрд рублей до 42,2 млрд рублей.
Топ-10 регионов по объему выдачи ипотеки в 2024 году
|
Регион
|
Объем выдачи в 2024 году, млрд руб
|
Доля от объема выдач по РФ, %
|
Москва
|
240,3
|
11,6%
|
Московская область
|
191,2
|
9,2%
|
Санкт-Петербург
|
119,8
|
5,8%
|
Краснодарский край
|
113,0
|
5,4%
|
Тюменская область
|
88,2
|
4,2%
|
Свердловская область
|
75,8
|
3,7%
|
Республика Башкортостан
|
75,0
|
3,6%
|
Республика Татарстан
|
64,6
|
3,1%
|
Ростовская область
|
54,0
|
2,6%
|
Приморский край
|
42,2
|
2,0%
Согласно прогнозам, в текущем году Сбербанк планирует выдать ипотечные кредиты на общую сумму 2,6 триллиона рублей по всей России.