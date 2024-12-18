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Posted 18 декабря, 09:24

Published 18 декабря, 09:24

Modified 18 декабря, 09:25

Updated 18 декабря, 09:25

В ФОМС раскрыли статистику выдачи полисов ОМС для граждан из новых регионов

В ФОМС раскрыли статистику выдачи полисов ОМС для граждан из новых регионов

18 декабря 2024, 09:24
Фото: 1MI.
Более 3,5 миллиона новых граждан России из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей завершили оформление цифровых полисов обязательного медицинского страхования.

Как проинформировал глава Федерального фонда ОМС Илья Баланин, в настоящий момент жителям новых регионов уже предоставили более трех с половиной миллионов электронных полисов ОМС. Всего с момента введения почти 22 миллиона граждан России пользуются полисами только в цифровом виде, подытожил Баланин.

С полисом обязательного медицинского страхования граждане из новых регионов, как любой застрахованный житель России, могут пользоваться бесплатной качественной медицинской помощью не только на территории проживания, но и в любом субъекте, в том числе это касается высокотехнологичной медицинской помощи во всех федеральных клиниках, пишет newizv.ru.

Для оформления полиса ОМС надо связаться с территориальным фондом ОМС, отделением МФЦ или подать заявку через портал «Госуслуги».

В декабре текущего года кабмин России согласовал режим финансирования системы ОМС в новых регионах на следующий год. В 2025 году жителям новых регионов продолжат предоставлять бесплатное медицинское, в том числе высокотехнологичное, обслуживание в рамках базовой программы ОМС. Общий объем средств, которые будут выделены на эти цели из бюджета ФОМС, составит более 58 миллиардов рублей.

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