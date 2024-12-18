В ФОМС раскрыли статистику выдачи полисов ОМС для граждан из новых регионов

Posted 18 декабря, 09:24
Published 18 декабря, 09:24
Modified 18 декабря, 09:25
Updated 18 декабря, 09:25
Как проинформировал глава Федерального фонда ОМС Илья Баланин, в настоящий момент жителям новых регионов уже предоставили более трех с половиной миллионов электронных полисов ОМС. Всего с момента введения почти 22 миллиона граждан России пользуются полисами только в цифровом виде, подытожил Баланин.
С полисом обязательного медицинского страхования граждане из новых регионов, как любой застрахованный житель России, могут пользоваться бесплатной качественной медицинской помощью не только на территории проживания, но и в любом субъекте, в том числе это касается высокотехнологичной медицинской помощи во всех федеральных клиниках, пишет newizv.ru.
Для оформления полиса ОМС надо связаться с территориальным фондом ОМС, отделением МФЦ или подать заявку через портал «Госуслуги».
В декабре текущего года кабмин России согласовал режим финансирования системы ОМС в новых регионах на следующий год. В 2025 году жителям новых регионов продолжат предоставлять бесплатное медицинское, в том числе высокотехнологичное, обслуживание в рамках базовой программы ОМС. Общий объем средств, которые будут выделены на эти цели из бюджета ФОМС, составит более 58 миллиардов рублей.