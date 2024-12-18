В ФОМС раскрыли статистику выдачи полисов ОМС для граждан из новых регионов

В декабре текущего года кабмин России согласовал режим финансирования системы ОМС в новых регионах на следующий год. В 2025 году жителям новых регионов продолжат предоставлять бесплатное медицинское, в том числе высокотехнологичное, обслуживание в рамках базовой программы ОМС. Общий объем средств, которые будут выделены на эти цели из бюджета ФОМС, составит более 58 миллиардов рублей.