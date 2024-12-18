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Posted 18 декабря, 03:56

Published 18 декабря, 03:56

Modified 18 декабря, 03:58

Updated 18 декабря, 03:58

Жилье затопило

В Новосибирске из-за коммунальной аварии затопило четыре этажа жилого дома

18 декабря 2024, 03:56
Фото: 1MI. Жилье затопило
В Новосибирске затопило дом из-за коммунальной аварии, о чем рассказали очевидцы в соцсетях.

Все случилось 17 декабря в Кировском районе. Дом на улице Сибиряков-Гвардейцев затопило водой. Случилось это из-за прорыва старой трубы на четвертом этаже дома многоквартирного дома.

Вода просочилась не только через квартиры, но и стены дома снаружи. Всего затоплены четыре этажа. Имуществу новосибирцев нанесен ущерб.

Фото: АСТ-54

В соседнем Ленинском районе на днях тоже было коммунальное ЧП. Там затопило дорогу кипятком. Также повредились машины. Без отопления остались 200 домов. Все восстановили только ночью.

Также без отопления сидел и центр Новосибирска. Батареи остывали практически весь день: тепло вернули ближе к ночи.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Вода#Авария#Отопление#Коммунальная авария#Труба#Прорыв
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