В Новосибирске из-за коммунальной аварии затопило четыре этажа жилого дома

Posted 18 декабря, 03:56
Published 18 декабря, 03:56
Modified 18 декабря, 03:58
Updated 18 декабря, 03:58
Все случилось 17 декабря в Кировском районе. Дом на улице Сибиряков-Гвардейцев затопило водой. Случилось это из-за прорыва старой трубы на четвертом этаже дома многоквартирного дома.
Вода просочилась не только через квартиры, но и стены дома снаружи. Всего затоплены четыре этажа. Имуществу новосибирцев нанесен ущерб.
В соседнем Ленинском районе на днях тоже было коммунальное ЧП. Там затопило дорогу кипятком. Также повредились машины. Без отопления остались 200 домов. Все восстановили только ночью.
Также без отопления сидел и центр Новосибирска. Батареи остывали практически весь день: тепло вернули ближе к ночи.