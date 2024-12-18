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Posted 18 декабря, 02:27

Published 18 декабря, 02:27

Modified 18 декабря, 02:29

Updated 18 декабря, 02:29

Монеты стоят дорого

В Новосибирске коллекцию редких монет продают за 30 млн рублей

18 декабря 2024, 02:27
Фото: 1MI. Монеты стоят дорого
В Новосибирске выставлены монеты за десятки млн рублей, такое объявление опубликовали на соответствующем сайте.

Продавец отдает редкие монеты за 30 млн рублей. Большая часть из них бракованная и в этом и есть их ценность, сообщает торговец. Всего в коллекции 1489 монет. Все они имеют разный номинал до 10 рублей.

Такой большой ценник новосибирец выставить не побоялся. Он оправдал его еще заниженной стоимостью. Коллекционеры якобы должны понять ценность данных монет и не спрашивать о цене.

Ранее мы рассказали, как мошенника из Новосибирска отправили в колонию за махинации с криптовалютой. Он обманул семью на дом, в итоге люди остались без жилья и денег.

Фото: Авито
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Продажа#Деньги#Монеты
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