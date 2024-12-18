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Posted 18 декабря, 02:57

Published 18 декабря, 02:57

Modified 18 декабря, 03:18

Updated 18 декабря, 03:18

Дело ушло в суд

В Новосибирске начальницу отдела Росздравнадзора осудят за мошенничество

18 декабря 2024, 02:57
Фото: 1MI. Дело ушло в суд
В Новосибирске утвердили обвинительное заключение в отношении экс-начальницы отдела Росздравнадзора региона, о чем информировала прокуратура.

Дело бывшей начальницы финансового и кадрового отдела Росздравнадзора передали в суд на дальнейшее рассмотрение. Женщина обвиняется в мошенничестве.

По версии следствия, обвиняемая обманула руководителя ведомства и заключила договор с компанией, учредителем которой был ее зять. Фирма занималась обслуживанием транспорта. В период с 2017 по 2022 год были похищены деньги на сумму свыше 4 млн рублей.

Также начальница якобы наняла свою дочку уборщицей и та несколько месяцев получала зарплату, в общей сложности ущерб составил 485 рублей. На деле же дочка никогда там не работала. На имущество обвиняемой наложили арест — землю, дом и автомобиль. Дело рассмотрит суд Центрального района.

Ранее мы рассказали, как мошенника из Новосибирска отправили в колонию за махинации с криптовалютой. Он обманул семью на дом, в итоге люди остались без жилья и денег.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Мошенничество#Уголовное дело#Арест
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