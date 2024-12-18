В Новосибирске начальницу отдела Росздравнадзора осудят за мошенничество

Также начальница якобы наняла свою дочку уборщицей и та несколько месяцев получала зарплату, в общей сложности ущерб составил 485 рублей. На деле же дочка никогда там не работала. На имущество обвиняемой наложили арест — землю, дом и автомобиль. Дело рассмотрит суд Центрального района.