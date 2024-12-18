В Новосибирске начальницу отдела Росздравнадзора осудят за мошенничество

Posted 18 декабря, 02:57
Published 18 декабря, 02:57
Modified 18 декабря, 03:18
Updated 18 декабря, 03:18
Дело бывшей начальницы финансового и кадрового отдела Росздравнадзора передали в суд на дальнейшее рассмотрение. Женщина обвиняется в мошенничестве.
По версии следствия, обвиняемая обманула руководителя ведомства и заключила договор с компанией, учредителем которой был ее зять. Фирма занималась обслуживанием транспорта. В период с 2017 по 2022 год были похищены деньги на сумму свыше 4 млн рублей.
Также начальница якобы наняла свою дочку уборщицей и та несколько месяцев получала зарплату, в общей сложности ущерб составил 485 рублей. На деле же дочка никогда там не работала. На имущество обвиняемой наложили арест — землю, дом и автомобиль. Дело рассмотрит суд Центрального района.
Ранее мы рассказали, как мошенника из Новосибирска отправили в колонию за махинации с криптовалютой. Он обманул семью на дом, в итоге люди остались без жилья и денег.