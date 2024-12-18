В Новосибирске под колесами поезда погиб пожилой мужчина

Posted 18 декабря, 02:39
Published 18 декабря, 02:39
Modified 18 декабря, 02:41
Updated 18 декабря, 02:41
Все произошло на остановке Аэрофлот. Через пути шел человек, в то время как к нему приближался грузовой поезд. Машинист сигналил мужчине, но безуспешно. Не помогло и экстренное торможение, ведь для полной остановки состава нужна большая дистанция.
Избежать трагедии не удалось. Пожилой сибиряк, которому было 62 года, погиб на месте из-за травм, несовместимых с жизнью. В настоящее время полицейские разбираются во всех обстоятельствах случившегося.
Также под колесами поезда погиб мигрант из Центральной Азии. Случилось это в Мошковском районе. Молодой мужчина погиб на месте. Ему было 24 года.