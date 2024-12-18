atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 18 декабря, 02:39

Published 18 декабря, 02:39

Modified 18 декабря, 02:41

Updated 18 декабря, 02:41

Мужчина погиб

В Новосибирске под колесами поезда погиб пожилой мужчина

18 декабря 2024, 02:39
Фото: Эмилия Губарева. atas.info. Мужчина погиб
В Новосибирске пожилого мужчину сбил поезд, подробности дала транспортная прокуратура Сибири.

Все произошло на остановке Аэрофлот. Через пути шел человек, в то время как к нему приближался грузовой поезд. Машинист сигналил мужчине, но безуспешно. Не помогло и экстренное торможение, ведь для полной остановки состава нужна большая дистанция.

Избежать трагедии не удалось. Пожилой сибиряк, которому было 62 года, погиб на месте из-за травм, несовместимых с жизнью. В настоящее время полицейские разбираются во всех обстоятельствах случившегося.

Также под колесами поезда погиб мигрант из Центральной Азии. Случилось это в Мошковском районе. Молодой мужчина погиб на месте. Ему было 24 года.

Фото: транспортная полиция
Стало известно, кто погиб в ДТП вместе с пассажиркой в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске автобус переехал упавшего ребенкаВ Новосибирске во время катания на ватрушке разбились молодые люди — видеоВ Новосибирске осудят банду автоподставщиковБастрыкин поручил возбудить дело после ДТП с автобусом под Новосибирском
#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Гибель#18+
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика