В Новосибирске прекратили движение поезда метро — что произошло

Posted 18 декабря, 07:23
Published 18 декабря, 07:23
Modified 18 декабря, 07:57
Updated 18 декабря, 07:57
Как сообщил читательница Atas.Info, его родственник оказался запертым в вагоне метро, который остановился между станциями в Новосибирске. Также новосибирцы уже начали сообщать об инциденте в соцсетях.
«Поезда резко аварийно остановились. Некоторые вагоны сейчас между станциями. Кто был на самой станции, смог выйти. Говорят, что совсем отсутствует напряжение», — рассказала женщина.
Новосибирцы также сообщили, что по громкоговорителю в метрополитене передали: посадка в поезда временно прекращена на станциях от «площади Ленина» до «площади Карла Маркса». Предположительно, отсутствует электричество.