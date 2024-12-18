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Posted 18 декабря, 07:23

Published 18 декабря, 07:23

Modified 18 декабря, 07:57

Updated 18 декабря, 07:57

Станция метро

В Новосибирске прекратили движение поезда метро — что произошло

18 декабря 2024, 07:23
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Станция метро

В Новосибирске перестало работать метро

Днем 18 декабря в Новосибирске перестали ходить поезда метро. Некоторые люди застряли в вагонах между станциями.

Как сообщил читательница Atas.Info, его родственник оказался запертым в вагоне метро, который остановился между станциями в Новосибирске. Также новосибирцы уже начали сообщать об инциденте в соцсетях.

«Поезда резко аварийно остановились. Некоторые вагоны сейчас между станциями. Кто был на самой станции, смог выйти. Говорят, что совсем отсутствует напряжение», — рассказала женщина.

Новосибирцы также сообщили, что по громкоговорителю в метрополитене передали: посадка в поезда временно прекращена на станциях от «площади Ленина» до «площади Карла Маркса». Предположительно, отсутствует электричество.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Метро#Инцидент#Электричество
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