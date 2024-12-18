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Posted 18 декабря, 07:32

Published 18 декабря, 07:32

Modified 18 декабря, 07:34

Updated 18 декабря, 07:34

Станция метро

В Новосибирске прекратили ходить поезда метро — что произошло

18 декабря 2024, 07:32
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Станция метро

В Новосибирске объяснили остановку работы метро

Днем 18 декабря в Новосибирске внезапно прекратило работать метро — поезда остановились, некоторые люди застряли между станциями. В пресс-службе метрополитна объяснили, что произошло.

Поезда остановились в третьем часу дня в среду 18 декабря. Об этом рассказали читаетли Atas.Info. Очевидцы сообщили, что в метрополитене отсутствует ток, из-за чего вагоны перестали ходить.

Как сообщили в Новосибирском метрополитене, прекращение движения связано с чрезвычайной ситуацией — на станции метро «Речной вокзал» человек упал на рельсы.

«На станции „Речной вокзал“ человек оказался на рельсах — это произошло совсем недавно. Выясняем, что происходит. Подробности будут позже», — рассказал Atas.Info пресс-секретарь метрополитена Владимир Кузменкин.

Отметим, что на время выяснения обстоятельств движение метро приосановили между станциями «Площадь Ленина» и «Площадь Карла Маркса». Дополнительная информация уточняется.

В Новосибирске прекратили движение поезда метро — что произошло
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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск
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