В Новосибирске прекратили ходить поезда метро — что произошло

Posted 18 декабря, 07:32
Published 18 декабря, 07:32
Modified 18 декабря, 07:34
Updated 18 декабря, 07:34
Поезда остановились в третьем часу дня в среду 18 декабря. Об этом рассказали читаетли Atas.Info. Очевидцы сообщили, что в метрополитене отсутствует ток, из-за чего вагоны перестали ходить.
Как сообщили в Новосибирском метрополитене, прекращение движения связано с чрезвычайной ситуацией — на станции метро «Речной вокзал» человек упал на рельсы.
«На станции „Речной вокзал“ человек оказался на рельсах — это произошло совсем недавно. Выясняем, что происходит. Подробности будут позже», — рассказал Atas.Info пресс-секретарь метрополитена Владимир Кузменкин.
Отметим, что на время выяснения обстоятельств движение метро приосановили между станциями «Площадь Ленина» и «Площадь Карла Маркса». Дополнительная информация уточняется.