В мэрии Новосибирска высказались о недостроенном ТРЦ в Калининском районе

Первые этажи здания были построены к 2010 году, но затем работы остановились. Проблемы обострились после того, как в отношении основателя компании-застройщика, Дмитрия Гордеева, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сам предприниматель эмигрировал в Грузию, а строительство заморозилось на несколько лет. Лишь в 2014 году на стройплощадке появились новые инвесторы — московская группа Atrium Development, однако и они не смогли довести проект до завершения.