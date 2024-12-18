В мэрии Новосибирска высказались о недостроенном ТРЦ в Калининском районе

Posted 18 декабря, 07:25
Published 18 декабря, 07:25
Modified 18 декабря, 07:38
Updated 18 декабря, 07:38
Строительство ТРЦ «Европейский» началось еще в 2000-х годах, в период активного роста рынка торговых центров в Новосибирске. Местоположение было выбрано стратегически — оживленный перекресток улиц Дуси Ковальчук и Танковой, густонаселенный район с перспективой высоких пешеходных потоков. Однако застройщик — ООО «МИГ-1» — с самого начала столкнулся с финансовыми трудностями. Проект, оценивавшийся в 1,5 миллиарда рублей, должен был завершиться к 2010 году, но реальность оказалась иной.
Первые этажи здания были построены к 2010 году, но затем работы остановились. Проблемы обострились после того, как в отношении основателя компании-застройщика, Дмитрия Гордеева, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сам предприниматель эмигрировал в Грузию, а строительство заморозилось на несколько лет. Лишь в 2014 году на стройплощадке появились новые инвесторы — московская группа Atrium Development, однако и они не смогли довести проект до завершения.
Как сообщили Atas.Info в мэрии Новосибирска, территория была передана ООО «МИГ-1» в аренду для строительства многофункционального здания. Договор аренды был заключен до 2017 года, после чего его продлили на неопределенный срок. По словам представителей горадминистрации, застройщик якобы продолжает выплачивать арендную плату в бюджет города.
«Договор был возобновлен на тех же условиях на неопределенный срок в соответствии с п. 2 ст. 621 Гражданского кодекса РФ и в настоящее время является действующим. Арендатор оплачивает арендную плату в бюджет города в соответствии с условиями договора», — пояснили в мэрии.
Мэрия подтвердила, что строительство осуществляется на основании действующего разрешения, но застройщик до сих пор не обращался за выдачей документов, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию. Таким образом, «Европейский» продолжает находиться в статусе долгостроя, без ясной перспективы завершения.
«Официальная информация о сроках ввода в эксплуатацию данного объекта в Управление не поступала, до настоящего времени застройщик с заявлением о выдаче разрешения на ввод его в эксплуатацию не обращался. Если при строительстве объекта капитального строительства осуществлялся государственный строительный надзор, осмотр такого объекта органом, выдавшим разрешение, на строительство (мэрия города Новосибирска), не проводится», — дополнили в муниципалитете.
Причин затягивания сроков несколько:
Финансовые трудности. Проект изначально столкнулся с нехваткой средств. Инвесторы не смогли привлечь достаточное финансирование для завершения строительства.
Юридические сложности. Смена инвесторов и учредителей проекта вызвала необходимость согласования новых условий, что также затянуло процесс.
Рыночные условия. За последние годы рынок торговых центров в Новосибирске существенно изменился. Появление новых объектов создало высокую конкуренцию, что снизило интерес к «Европейскому» со стороны потенциальных арендаторов.
На данный момент официальной информации о будущем объекта нет. Мэрия Новосибирска, по закону, не имеет права сносить долгострой. Но существует несколько возможных сценариев:
Завершение строительства и открытие ТРЦ. Если инвесторы смогут привлечь финансирование, «Европейский» может быть достроен и введен в эксплуатацию. Однако сроки реализации такого сценария остаются неопределенными.
Продажа объекта. Застройщик может принять решение о продаже недостроенного здания другому инвестору, который завершит проект или изменит его назначение.
Долгострой на улице Дуси Ковальчук уже много лет портит облик района и вызывает недовольство жителей. Завершение проекта могло бы улучшить инфраструктуру, создать рабочие места и привлечь новые инвестиции в город. Однако пока «Европейский» остается лишь символом неудавшихся амбиций и сложностей в реализации крупных девелоперских проектов в Новосибирске.
Жители двух густонаселенных районов продолжают ждать, когда один из самых известных долгостроев наконец станет частью их повседневной жизни, а не напоминанием о незавершенных планах прошлого.