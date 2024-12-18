В Новосибирске ребенок попал под автобус: Бастрыкин требует найти виновных

Posted 18 декабря, 11:53
Published 18 декабря, 11:53
Modified 18 декабря, 11:56
Updated 18 декабря, 11:56
Около 7:55 утра на улице Спортивной, 31/1 водитель автобуса ПАЗ начал движение, не убедившись в безопасности посадки пассажиров. Мальчик, пытавшийся зайти в транспорт, поскользнулся и оказался под колесами. В результате наезда ребенок получил травмы и был госпитализирован. По данным медиков, состояние пострадавшего оценивается как стабильное, однако требует длительного лечения.
После поступления информации о происшествии Следственное управление СК РФ по Новосибирской области инициировало проверку. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя регионального управления Антону Бадулину доложить о предварительных результатах проверки и дальнейших действиях.
Госавтоинспекция Новосибирской области также начала проверку в рамках дела