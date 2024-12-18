atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 18 декабря, 11:53

Published 18 декабря, 11:53

Modified 18 декабря, 11:56

Updated 18 декабря, 11:56

Автобус, сбивший ребенка

В Новосибирске ребенок попал под автобус: Бастрыкин требует найти виновных

18 декабря 2024, 11:53
Фото: Новосибирская госавтоинспекция. Автобус, сбивший ребенка

Глава СКР Бастрыкин требует разобраться в ДТП с наездом автобуса на ребенка

Следственный комитет России под руководством Александра Бастрыкина взял под контроль дело о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого пострадал девятилетний мальчик. Инцидент произошел утром 17 декабря на остановке общественного транспорта в Ленинском районе города.

Около 7:55 утра на улице Спортивной, 31/1 водитель автобуса ПАЗ начал движение, не убедившись в безопасности посадки пассажиров. Мальчик, пытавшийся зайти в транспорт, поскользнулся и оказался под колесами. В результате наезда ребенок получил травмы и был госпитализирован. По данным медиков, состояние пострадавшего оценивается как стабильное, однако требует длительного лечения.

После поступления информации о происшествии Следственное управление СК РФ по Новосибирской области инициировало проверку. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя регионального управления Антону Бадулину доложить о предварительных результатах проверки и дальнейших действиях.

Госавтоинспекция Новосибирской области также начала проверку в рамках дела

Стало известно, кто погиб в ДТП вместе с пассажиркой в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Стали известны подробности ДТП с возгоранием автомобиля в Новосибирске«Авто разорвало на части»: в Новосибирске произошло два крупных ДТПЛегковой автомобиль загорелся в ДТП в Новосибирске
#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Авария#Автобус#Травмы#Александр Бастрыкин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика