В Новосибирске ребенок попал под автобус: Бастрыкин требует найти виновных

Около 7:55 утра на улице Спортивной, 31/1 водитель автобуса ПАЗ начал движение, не убедившись в безопасности посадки пассажиров. Мальчик, пытавшийся зайти в транспорт, поскользнулся и оказался под колесами. В результате наезда ребенок получил травмы и был госпитализирован. По данным медиков, состояние пострадавшего оценивается как стабильное, однако требует длительного лечения.